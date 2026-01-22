Menu
HOME > ELEIÇÕES
ELEIÇÕES 2026

“Resultado do trabalho do governo Lula”, diz Alice sobre nova pesquisa AtlasIntel

Ao Portal A TARDE, deputada comemorou popularidade do presidente

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/01/2026 - 11:13 h | Atualizada em 22/01/2026 - 11:28
Imagem ilustrativa da imagem “Resultado do trabalho do governo Lula”, diz Alice sobre nova pesquisa AtlasIntel
-

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA) disse nesta quinta-feira, 22, que o resultado da mais recente pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto AtlasIntel, parceiro do Grupo A TARDE, mostra que o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente da Presidência da República tem feito ações que têm agradado a população brasileira.

O levantamento, divulgado nesta quinta, mostra que Lula é o pré-candidato ao Palácio do Planalto com a melhor imagem entre os eleitores. A imagem do petista é avaliada de forma positiva por 49% dos entrevistados, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 39%, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 44%.

O fato de Lula ter a melhor imagem decorre como resultado do trabalho do governo em áreas variadas. Na área social, com a readequação do Bolsa Família e o retorno da Farmácia Popular
Alice Portugal - Deputada federal

A parlamentar ainda destacou o desempenho do presidente em outras frentes políticas, como na área econômica, com a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

"Na área econômica, com a isenção do Imposto de Renda para quem percebe até cinco salários mínimos; e, na política externa, Lula dá uma aula de diplomacia e de defesa da paz. Esses são exemplos do que leva a uma avaliação positiva de Lula", disse ao A TARDE.

Imagem ilustrativa da imagem “Resultado do trabalho do governo Lula”, diz Alice sobre nova pesquisa AtlasIntel
| Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Outros recortes

Outro recorte da pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros aprova o acordo Mercosul–União Europeia, do qual o Brasil fez parte, e o fim da obrigatoriedade da autoescola para a CNH, conjuntamente com o lançamento do programa CNH do Brasil. No entanto, há divergências sobre o posicionamento do país contra a prisão de Nicolás Maduro.

Leia Também:

Ex-atriz da Globo viverá esposa falecida de Lula durante Carnaval 2026
Aliados celebram liderança de Lula na Atlas/Intel: “Melhor opção"
“Lula 3 é altamente positivo”, diz Otto Alencar após pesquisa AtlasIntel

Para Alice, a assinatura do Brasil no acordo Mercosul–UE é “mais uma atitude que impacta a economia brasileira” e, consequentemente, dará bons resultados para a população.

“A CNH é uma iniciativa que democratiza, barateia, sem perder o controle de qualidade. (...) A questão não é gostar ou não de Maduro e seus métodos, mas a certeza de que o povo venezuelano é quem deve definir seu destino. Não foi capturado, foi sequestro”, concluiu.

x