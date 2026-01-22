"Governo Lula está melhorando vidas", diz Florence após AtlasIntel

Afonso Florence e Robinson Almeida - Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados e Alba

O secretário estadual da Casa Civil, Afonso Florence, e políticos da base petista na Bahia repercutiram, junto ao Portal A TARDE, nesta quinta-feira, 22, a pesquisa divulgada pela AtlasIntel, hoje, que abordou diferentes temas.

Em um deles, a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permaneceu no mesmo patamar dos últimos levantamentos. Os números apontam o petista com 48.7% de aprovação e 50.7% de desaprovação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O número da desaprovação é o mesmo dos últimos dois meses (novembro e dezembro de 2025). Já a aprovação apresentou uma queda de 0,1% com relação ao último levantamento, o que comprova a estabilidade na avaliação do presidente da República na série temporal.

Pré-candidatos à Presidência

O levantamento do instituto também apontou que Lula é o pré-candidato à Presidência da República que tem a melhor imagem entre os eleitores. De acordo com o levantamento, a imagem do petista é avaliada de forma positiva por 49% dos entrevistados.

Entre os presidenciáveis, o que aparece melhor colocado depois do presidente é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 44%.

CNH do Brasil

Uma terceira abordagem da pesquisa trouxe ainda a percepção pública sobre a gestão atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentando contrastes entre as políticas externa e interna.

Segundo os números, a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul conta com a aprovação de 67% dos brasileiros, sendo apontada como um dos principais acertos do governo federal.

No mesmo patamar de popularidade, o fim da obrigatoriedade da autoescola para a CNH, conjuntamente com o lançamento do programa CNH do Brasil, é visto positivamente por 66% dos respondentes da pesquisa.

Melhoria de vida

Procurado pelo Portal A TARDE, o secretário Afonso Florence pontuou que as pesquisas da AtlasIntel refletem uma percepção crescente da população de que o governo Lula está melhorando as vidas delas.

A expectativa é que esse fenômeno se aprofunde neste ano de 2026. Seu governo é exitoso, melhora a vida das pessoas, economicamente, e os serviços públicos Afonso Florence - secretário da Casa Civil

Sobre a avaliação da imagem dos pré-candidatos à Presidência, o titular da Casa Civil atribui o bom posicionamento do presidente, junto ao eleitorado, ao fato da crescente exposição dos postulantes ao Planalto, associada à contenção das "fake news".

"A exposição dos pré-candidatos de oposição, até agora, está marcada como de golpistas, políticos e infratores da lei, até com criminosos envolvidos em fraudes e enriquecimento ilícito", afirmou Florence.

Deputado prevê dificuldade de Lula em ser derrotado

Ouvido também pelo Portal A TARDE, o deputado estadual Robinson Almeida (PT), acredita que a pesquisas trazem um seguinte cenário: a eleição será disputada, mas que será muito difícil, para a extrema-direita, derrotar Lula nas urnas.

O presidente Lula consegue manter competitividade, imagem positiva e aprovação dos seus principais projetos, mesmo no ambiente político polarizado que o Brasil vive na última década Robinson Almeida - deputado estadual

"Vamos ter uma eleição disputada, mas é muito difícil para a extrema-direita derrotar Lula, pois os seus candidatos apresentam rejeição maior e teto de votação menor do que os atribuídos ao presidente", completou Robinson.