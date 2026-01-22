Menu
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro escala senador nordestino para campanha à Presidência

Para ajudar na campanha de Flávio, senador desistiu de candidatura ao governo

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/01/2026 - 11:20 h
Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Palácio do Planalto
Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Palácio do Planalto

No intuito de conseguir atrair mais atenções dos eleitores do Nordeste, o pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), escalou o senador Rogério Marinho (PL-RN) para ser o coordenador da sua campanha ao Planalto.

Para esta missão, Marinho, que é líder da oposição no Senado, anunciou que vai abrir mão da sua candidatura ao governo do Rio Grande do Norte. O liberal afirmou, através de nota divulgada na quarta-feira, 21, que a decisão foi tomada após atender a um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No entanto, a movimentação não trará prejuízos políticos a Rogério Marinho, pois foi eleito ao Senado nas eleições de 2022 e tem mandato até 2031 na Casa. Além disso, é secretário-geral do PL.

"Neste momento difícil, ele [Bolsonaro] me pede que me some à luta de seu filho, Flávio, para que juntos possamos resgatar o país. A gratidão, a solidariedade e a lealdade a Jair Bolsonaro e ao que ele representa definem a minha decisão", escreveu.

"Abro mão da minha candidatura e do sonho de governar o Rio Grande do Norte para me somar à luta de milhões de brasileiros que compreenderam que derrotar o PT é uma necessidade histórica para salvar o Brasil", declarou Marinho.

Rio Grande do Norte está contemplado, diz Flávio Bolsonaro

Após o anúncio de Marinho, Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo, nas redes sociais, em que celebrou a decisão tomada pelo colega de partido e a quem ele considera como "braço-direito".

"O Rio Grande do Norte vai estar contemplado, ainda mais, com o Rogério Marinho junto com a gente nesse grande time que eu pretendo montar para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade", afirmou.

"Eu sei que vocês [eleitores do Rio Grande do Norte] estão aí com o coração um pouco apertado pela decisão que ele [Rogério Marinho] tomou, mas tenho a consciência e a certeza que ele está fazendo a escolha pelo Brasil porque nós vamos resgatar juntos, a partir de 2027, esse país das garras do partido das trevas", completou Flávio Bolsonaro.

