Jerônimo sobe tom e sepulta possibilidade de Rui disputar governo

Governador Jerônimo Rodrigues e ministro Rui Costa - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), subiu o tom na quinta-feira, 22, ao desmentir rumores sobre a possibilidade do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), retirar dele o direito de disputar a reeleição e se lançar novamente candidato ao governo do estado nas eleições de outubro deste ano.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, “não há qualquer dúvida” de que seu nome é o escolhido para permanecer puxando a chapa majoritária que disputará as eleições na Bahia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Se tivesse de ter qualquer nome para enriquecer o debate, ele iria, sim, para uma eleição interna do partido. Mas não é o caso. (...) O nome de Rui Costa está posto para fazer uma boa disputa ao Senado”, afirmou.

Jerônimo Rodrigues e Rui Costa | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

Jerônimo também minimizou o impasse no grupo governista sobre a definição do segundo nome ao Senado na chapa majoritária. A disputa envolve o ex-governador Rui Costa e o senador Ângelo Coronel (PSD), que concorreriam à vaga ao lado do senador Jaques Wagner (PT).

Para o governador, ter que escolher entre nomes fortes não é um problema.

“Temos a nossa mesa para resolver isso, não há problema. O problema seria não ter bons nomes, e nós temos. Precisamos de tranquilidade e firmeza para montar uma chapa competitiva, capaz de continuar cuidando do povo da Bahia e ajudando o presidente Lula a ser reeleito”, concluiu.

Assista:

Por aqui, as palavras de verdade superam a mentira. É no nosso campo que cultivamos a democracia, o diálogo e o respeito. Temos bons nomes, temos história e não há dúvidas sobre o nosso futuro. Nosso foco é seguir cuidando da Bahia e do Brasil, com verdade, responsabilidade e… pic.twitter.com/EGnfX8aaH1 — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) January 23, 2026

Entenda

Informações que circulavam nos bastidores indicavam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria sinalizado a possibilidade de Rui Costa voltar à disputa pelo governo da Bahia.

A avaliação levava em conta levantamentos internos que apontam dificuldades eleitorais para o governador Jerônimo Rodrigues em diferentes regiões do estado.

Rui Costa rechaça boatos e reforça interesse pelo Senado

O próprio ministro Rui Costa rechaçou na quinta-feira, 22, as especulações acerca de uma possível candidatura ao governo da Bahia nas eleições de outubro.

“Essas notícias são especulativas. Eu reafirmo que a minha pré-candidatura é ao Senado Federal pela Bahia”, disparou o baiano, durante entrevista para a Rádio 93 FM, de Jequié.

Rui pontuou que permanece interessado em disputar uma das duas cadeiras em jogo para o Legislativo, mesmo com o impasse protagonizado por ele e pelo senador Angelo Coronel.

“Cada um vai escrevendo, muitas vezes baseado no que pensa, em hipóteses ou até nos próprios desejos, e independentemente de haver confirmação da informação, ela se espalha rapidamente, gerando diferentes versões na mídia”, completou o chefe da Casa Civil.