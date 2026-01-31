Menu
CASO ORELHA

Polícia nega novo crime de jovens acusados de matar cão Orelha

A polícia esclareceu o suposto ocorrido com o outro animal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/01/2026 - 9:29 h | Atualizada em 31/01/2026 - 10:43

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os animais andavam juntos pela comunidade
Os animais andavam juntos pela comunidade -

Os quatro adolescentes suspeitos de matar o cão Orelha na Praia Brava, em Florianópolis, em Santa Catarina, foram acusados de cometer mais um crime contra outro animal. Os jovens foram acusados de afogar outro cachorro em uma praia.

Entretanto, a informação foi negada pela Polícia Civil de Santa Catarina, que está realizando a investigação do caso. Os oficiais informaram que o outro cão se chamava Caramelo e costumava caminhar com orelha, mas foi adotado recentemente.

Vale lembrar que Orelha faleceu no início de janeiro, após ser espancado até a morte. O animal foi encontrado agonizando e levado às pressas para uma clínica veterinária, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio à óbito.

Apesar do caso ter ocorrido no começo do mês, a polícia só tomou consciência em 16 de janeiro. Semanas depois, a situação passou a ganhar repercussão nacional e tem mobilizado diversos internautas e defensores dos animais, que buscam Justiça.

Adolescentes suspeitos

Segundo informações do delegado Renan Balbino, da Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (DEACLE), um dos quatro adolescentes suspeitos foi ouvido pelos oficiais nesta semana.

O garoto alegou que não estava na Praia Brava no momento do crime e descartou sua participação no caso. Entretanto, a polícia apreendeu o telefone do jovem, que passará por uma análise minuciosa.

Os outros três jovens devem ser ouvidos na próxima semana, com a presença de um responsável legal, já que eles ainda são menores de idade. Entretanto, ainda não há uma data definida para a prestação dos depoimentos.

x