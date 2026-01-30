Brasileiro diz ter pernas amputadas após combates na Guerra da Ucrânia

Brasileiros integram o Exército da Ucrânia na Guerra contra a Rússia - Foto: Reprodução

Um brasileiro identificado como Diego Matos dos Santos, natural de Pernambuco, revelou que teve as duas pernas e a mão esquerda amputadas após ferimentos em combates na Guerra da Ucrânia. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o brasileiro revelou que o caso aconteceu devido ao rigoroso inverno ucraniano.

“Eu peguei um frio de -15 graus, o que me fez chegar ao hospital com um estágio muito avançado de necrose. Eles [médicos] tentaram de tudo, mas infelizmente a perna esquerda e direita, e a mão esquerda, tiveram que ser amputadas”, contou Diego. Ainda não se sabe a qual período o relato se refere.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que está ciente do caso e que acompanha a situação do brasileiro por meio da Embaixada do Brasil em Kiev.

Brasileiros na Ucrânia

Diego Matos dos Santos foi para o Leste Europeu integrar o Exército da Ucrânia na guerra contra a Rússia, movimento feito também por outros brasileiros — assim como outros cidadãos estrangeiros — desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

O ingresso deles na guerra se deu, principalmente, pela Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, unidade militar ligada às Forças Armadas da Ucrânia. O grupo oferecia salários que variavam entre US$ 550 e US$ 4.800 por mês.

No entanto, em novembro de 2025, os batalhões da Legião foram oficialmente desmantelados e integrados totalmente à estrutura militar regular da Ucrânia.

Além dos brasileiros que lutam ao lado da Ucrânia, existem registros de cidadãos do Brasil que foram à região para se juntar às tropas russas. Segundo informações do Itamaraty, 17 brasileiros já morreram nos conflitos, enquanto outros 42 estão desaparecidos.