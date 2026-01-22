AVANÇO
Trump diz que Ucrânia está disposta a aceitar acordo de paz com Rússia
Principal entrave nas negociações são disputas territoriais entre os países
Por Gustavo Nascimento
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira, 22, que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estaria disposto a aceitar um acordo de paz para encerrar a guerra com a Rússia. Até então, o principal entrave para Zelensky é aceitar ceder território ucraniano para a Rússia.
“Ele [Zelensky] disse que gostaria de chegar a um acordo. As pessoas conhecem os parâmetros. Não é como se estivéssemos discutindo coisas que já vinham sendo discutidas há seis ou sete meses, e ele simplesmente aparecesse e dissesse que quer fazer um acordo comigo”, explicou Trump.
Leia Também:
Integrantes diretamente envolvidos nas negociações, no entanto, avaliam que as tratativas chegaram a um ponto específico de impasse.
“Se ambos os lados quiserem resolver isso, vamos resolver. Acho que já fizemos muitos progressos e conseguimos reduzir o problema a uma única questão”, disse Steve Witkoff, o enviado especial dos EUA no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Ele não chegou a revelar qual era esse ponto específico.
Anteriormente, Witkoff havia indicado que o principal entrave diz respeito às disputas territoriais.
Territórios em disputa na Guerra da Ucrânia
As regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye passaram ao controle russo em 2022 após referendos não reconhecidos internacionalmente, de forma que a Rússia exige que a Ucrânia abandone oficialmente as reivindicações sobre esses territórios.
Por sua vez, a Ucrânia rejeita reconhecer esses territórios como parte da Rússia. Apesar de reiterar a posição oficial ucraniana, o presidente Volodymyr Zelensky admitiu em dezembro de 2025 que existe a possibilidade de um referendo interno sobre eventuais concessões territoriais, ideia que ainda enfrenta forte resistência política no país.
Reunião pode selar acordo
Zelensky anunciou que um encontro entre Ucrânia e Rússia pode ocorrer nos próximos dias, nos Emirados Árabes Unidos, com a presença dos Estados Unidos. A proposta de negociações com os três países tem sido uma das apostas de Trump para encerrar o conflito.
Além disso, a Rússia Moscou afirma que não se opõe a uma reunião direta entre Putin e Zelensky, mas argumenta que esse encontro só deve ocorrer após avanços concretos no processo de paz.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes