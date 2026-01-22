Menu
AVANÇO

Trump diz que Ucrânia está disposta a aceitar acordo de paz com Rússia

Principal entrave nas negociações são disputas territoriais entre os países

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

22/01/2026 - 21:08 h | Atualizada em 22/01/2026 - 22:15
Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, aperta as mãos de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, aperta as mãos de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira, 22, que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estaria disposto a aceitar um acordo de paz para encerrar a guerra com a Rússia. Até então, o principal entrave para Zelensky é aceitar ceder território ucraniano para a Rússia.

“Ele [Zelensky] disse que gostaria de chegar a um acordo. As pessoas conhecem os parâmetros. Não é como se estivéssemos discutindo coisas que já vinham sendo discutidas há seis ou sete meses, e ele simplesmente aparecesse e dissesse que quer fazer um acordo comigo”, explicou Trump.

Leia Também:

Torcida invade CT e agride atletas após escândalo de violência sexual
Trump desafia papel da ONU ao lançar Conselho da Paz
Groenlândia emite alerta de defesa civil após ameaças de invasão dos EUA

Integrantes diretamente envolvidos nas negociações, no entanto, avaliam que as tratativas chegaram a um ponto específico de impasse.

“Se ambos os lados quiserem resolver isso, vamos resolver. Acho que já fizemos muitos progressos e conseguimos reduzir o problema a uma única questão”, disse Steve Witkoff, o enviado especial dos EUA no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Ele não chegou a revelar qual era esse ponto específico.

Anteriormente, Witkoff havia indicado que o principal entrave diz respeito às disputas territoriais.

Territórios em disputa na Guerra da Ucrânia

As regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye passaram ao controle russo em 2022 após referendos não reconhecidos internacionalmente, de forma que a Rússia exige que a Ucrânia abandone oficialmente as reivindicações sobre esses territórios.

Por sua vez, a Ucrânia rejeita reconhecer esses territórios como parte da Rússia. Apesar de reiterar a posição oficial ucraniana, o presidente Volodymyr Zelensky admitiu em dezembro de 2025 que existe a possibilidade de um referendo interno sobre eventuais concessões territoriais, ideia que ainda enfrenta forte resistência política no país.

Reunião pode selar acordo

Zelensky anunciou que um encontro entre Ucrânia e Rússia pode ocorrer nos próximos dias, nos Emirados Árabes Unidos, com a presença dos Estados Unidos. A proposta de negociações com os três países tem sido uma das apostas de Trump para encerrar o conflito.

Além disso, a Rússia Moscou afirma que não se opõe a uma reunião direta entre Putin e Zelensky, mas argumenta que esse encontro só deve ocorrer após avanços concretos no processo de paz.

acordo de paz Rússia trump Ucrânia zelensky

