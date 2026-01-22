Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
VIOLÊNCIA

Torcida invade CT e agride atletas após escândalo de violência sexual

Ex-jogador de Flamengo e Corinthians sofreu agressões

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

22/01/2026 - 18:36 h
Imagem ilustrativa da torcida do Alianza Lima, clube do Peru
Imagem ilustrativa da torcida do Alianza Lima, clube do Peru -

Após o Alianza Lima, time de futebol do Peru, afastar três jogadores envolvidos em um caso de violência sexual, torcedores do clube invadiram o centro de treinamento da equipe e agrediram alguns jogadores. A ação da torcida aconteceu na manhã desta quinta-feira, 22.

Os três jogadores envolvidos no caso são o zagueiro Carlos Zambrano, o meio-campista Sergio Peña e o lateral Miguel Trauco, que atuou no Brasil com a camisa do Flamengo, entre 2017 e 2019, e pelo Criciúma em 2024. Os atletas enfrentam acusações de abuso sexual contra uma mulher de 22 anos, caso que teria acontecido no Uruguai.

No momento da invasão da torcida, no entanto, o trio já havia sido retirado do treinamento, o que fez com que as agressões dos torcedores fossem direcionadas para outros atletas.

Informações preliminares apontam que o lateral Advíncula, ex-Boca Juniors, e o atacante Paolo Guerrero - que entre 2012 e 2022 vestiu as camisas de Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí - foram agredidos pelos torcedores. Além deles, o diretor esportivo Franco Navarro também teria sido agredido.

Por sua vez, o Alianza Lima compartilhou um posicionamento em suas redes sociais sobre a decisão de afastar os atletas a partir das acusações de agressão sexual enfrentadas por eles.

Confira a nota na íntegra

"Em vista dos acontecimentos amplamente divulgados pela mídia nas últimas horas, o Club Alianza Lima informa seus torcedores e o público em geral o seguinte:

  1. O clube suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos do elenco principal e iniciou processos disciplinares contra eles, de acordo com o nosso regulamento interno.
  2. Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades durante a realização das investigações pertinentes.
  3. O Alianza Lima reafirma seu compromisso absoluto com os valores que o norteiam: respeito, disciplina e integridade."

Tags:

abuso sexual Alianza Lima futebol Peru jogadores Violência no futebol

