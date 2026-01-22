Árbitro do Ba-Vi apitou apenas cinco jogos do profissional em 2025

Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução | Pexels

A Federação Bahia de Futebol (FBF) definiu, nesta quinta-feira, 22, a arbitragem para o duelo entre Bahia e Vitória deste domingo, 25, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. O clássico Ba-Vi será disputado no Barradão.

Wagner Francisco Silva Souza (CBF/Feira de Santana) foi escolhido como árbitro de campo da partida, enquanto os assistentes serão Luanderson Lima dos Santos (FIFA/Salvador) e Daniela Coutinho Pinto (FIFA/Feira de Santana).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O árbitro de vídeo (VAR), por outro lado, será comandado por Diego Pombo Lopez (FIFA/Salvador). Além dele, Emerson Souza Silva (CBF/Madre de Deus) foi escalado como quarto árbitro do Ba-Vi.

Não será o primeiro compromisso do Bahia apitado por Wagner Francisco em 2026, que também trabalhou no triunfo sobre o Galícia do último sábado, 17, pela terceira rodada do Baiano. Sua última aparição em jogos do Vitória foi na Copa do Nordeste de 2024, como quarto árbitro, quando o Leão bateu o Treze por 3 a 0.

Wagner Francisco Silva Souza

Aos 38 anos, Wagner Francisco Silva Souza trabalhou em um total de 17 jogos na temporada 2025. No entanto, o baiano só foi árbitro principal em oito desses compromissos.

Além disso, Wagner foi escalado em partidas de categoria de base três vezes, tendo apitado somente cinco jogos de futebol profissional no ano passado, quatro pela Série D do Brasileirão e um pela Copa do Nordeste.

Wagner Francisco Silva Souza | Foto: Reprodução | Premiere

FAQ: Tudo sobre a arbitragem do Ba-Vi (25/01)