DE OLHO NO APITO

Árbitro do Ba-Vi apitou apenas cinco jogos do profissional em 2025

FBF definiu a escala de arbitragem para o clássico deste domigo, 25

João Grassi

Por João Grassi

22/01/2026 - 18:09 h | Atualizada em 23/01/2026 - 9:25
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

A Federação Bahia de Futebol (FBF) definiu, nesta quinta-feira, 22, a arbitragem para o duelo entre Bahia e Vitória deste domingo, 25, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. O clássico Ba-Vi será disputado no Barradão.

Wagner Francisco Silva Souza (CBF/Feira de Santana) foi escolhido como árbitro de campo da partida, enquanto os assistentes serão Luanderson Lima dos Santos (FIFA/Salvador) e Daniela Coutinho Pinto (FIFA/Feira de Santana).

O árbitro de vídeo (VAR), por outro lado, será comandado por Diego Pombo Lopez (FIFA/Salvador). Além dele, Emerson Souza Silva (CBF/Madre de Deus) foi escalado como quarto árbitro do Ba-Vi.

Não será o primeiro compromisso do Bahia apitado por Wagner Francisco em 2026, que também trabalhou no triunfo sobre o Galícia do último sábado, 17, pela terceira rodada do Baiano. Sua última aparição em jogos do Vitória foi na Copa do Nordeste de 2024, como quarto árbitro, quando o Leão bateu o Treze por 3 a 0.

Leia Também:

Ba-Vi: Vitória encara o Bahia como “final de Copa do Mundo”
Kayzer elogia atuação em goleada e projeta Ba-Vi: "Tentar a vitória"
Titular ou reserva? Ceni revela planejamento do Bahia para o Ba-Vi
Vitória abre check-in para primeiro clássico Ba-Vi da temporada 2026

Wagner Francisco Silva Souza

Aos 38 anos, Wagner Francisco Silva Souza trabalhou em um total de 17 jogos na temporada 2025. No entanto, o baiano só foi árbitro principal em oito desses compromissos.

Além disso, Wagner foi escalado em partidas de categoria de base três vezes, tendo apitado somente cinco jogos de futebol profissional no ano passado, quatro pela Série D do Brasileirão e um pela Copa do Nordeste.

Wagner Francisco Silva Souza
Wagner Francisco Silva Souza | Foto: Reprodução | Premiere

FAQ: Tudo sobre a arbitragem do Ba-Vi (25/01)

  • Quem será o árbitro de campo do clássico Bahia x Vitória? O árbitro principal será Wagner Francisco Silva Souza, de 38 anos, vinculado à CBF e natural de Feira de Santana. Ele apitou recentemente o jogo entre Bahia e Galícia.
  • Onde e quando acontece o jogo? O duelo será realizado neste domingo, 25 de janeiro, com mando de campo do Leão no estádio Barradão. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano 2026.
  • Quem comanda o VAR no clássico? A tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) ficará sob a responsabilidade de Diego Pombo Lopez, profissional do quadro FIFA/Salvador.
  • Quais são os assistentes e o quarto árbitro? A equipe de campo conta com os assistentes Luanderson Lima dos Santos (FIFA/Salvador) e Daniela Coutinho Pinto (FIFA/Feira de Santana). O quarto árbitro será Emerson Souza Silva (CBF/Madre de Deus).
  • Qual o histórico recente do árbitro Wagner Francisco? Em 2025, ele trabalhou em 17 jogos, sendo árbitro principal em 8 deles (incluindo Série D e Copa do Nordeste). Em 2026, já comandou um jogo do Bahia, mas não apitava partidas do Vitória como árbitro principal desde 2024.

Tags:

arbitragem EC Bahia ec vitória fbf

