Vitória abre check-in para primeiro clássico Ba-Vi da temporada 2026
Sócios com prioridade 1 já podem garantir presença no jogo
Por João Grassi
O Vitória liberou o check-in para os sócios do programa Sou Mais Vitória (SMV) para o clássico contra o Bahia, pelo Campeonato Baiano. Inicialmente, a partir desta segunda-feira, 19, apenas os associados com prioridade 1 poderão garantir presença.
Por outro lado, os planos com prioridade 2 poderão realizar o check-in para o jogo nesta terça-feira, 20, às 8h. No dia seguinte, quarta, 21, será a vez dos sócios com prioridade 3, também às 8h.
Além do processo de check-in, a comercialização de ingressos on-line será iniciada na quinta-feira, dia 22, 0h. Na sexta, 23, será aberta a venda através dos pontos físicos.
Vitória vs Bahia
O Bahia recebe o Vitória no próximo domingo, 25, às 16h, no Barradão. O primeiro clássico Ba-Vi da temporada será realizado no Barradão, em Salvador, válido pela 5ª rodada da primeira fase do Baianão.
