ESPORTES
ESPORTES

Reviravolta: Vitória se distancia da contratação de David

Jogador tem contrato até 2028 com o clube carioca

João Grassi

Por João Grassi

18/01/2026 - 23:06 h | Atualizada em 19/01/2026 - 0:48
David em ação pelo Vasco
David em ação pelo Vasco -

Reviravolta no Barradão. Após ter avançado para o retorno de David Corrêa, o Vitória se distanciou da contratação do atacante de 30 anos.

Em contato com o empresário do atleta, o Portal A TARDE foi informado que, até o momento, a tendência é que David continue no Vasco da Gama. A informação foi dada inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos.

David tem contrato até 2028 com o clube carioca e foi escalado como titular pelo técnico Fernando Diniz no empate sem gols com o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, neste domingo, 18.

Leia Também:

Chagas vê boa partida do Vitória e não condena Pablo por expulsão
Jamerson diz que Vitória deixou resultado escapar por um "detalhe"
Vitória sofre com expulsão e apenas empata com o Porto no Baiano

O jogador chegou a se acertar com o Leão, mas as conversas com o empresário esfriaram e o desfecho tende a ser negativo. Com isso, a diretoria rubro-negra deve retornar ao mercado em busca de outro nome para reforçar o setor ofensivo.

x