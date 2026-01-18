Reviravolta: Vitória se distancia da contratação de David

David em ação pelo Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco

Reviravolta no Barradão. Após ter avançado para o retorno de David Corrêa, o Vitória se distanciou da contratação do atacante de 30 anos.

Em contato com o empresário do atleta, o Portal A TARDE foi informado que, até o momento, a tendência é que David continue no Vasco da Gama. A informação foi dada inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos.

David tem contrato até 2028 com o clube carioca e foi escalado como titular pelo técnico Fernando Diniz no empate sem gols com o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, neste domingo, 18.

O jogador chegou a se acertar com o Leão, mas as conversas com o empresário esfriaram e o desfecho tende a ser negativo. Com isso, a diretoria rubro-negra deve retornar ao mercado em busca de outro nome para reforçar o setor ofensivo.