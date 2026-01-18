Menu
HOME > ESPORTES
Jamerson diz que Vitória deixou resultado escapar por um "detalhe"

Lateral-esquerdo participou da partida contra o Porto, neste domingo, 18

João Grassi

Por João Grassi

18/01/2026 - 18:35 h
O Vitória segue sem vencer no Campeonato Baiano após empatar com o Porto por 1 a 1, nesta tarde de domingo, 18, no Estádio Agnaldo Bento. O Leão da Barra até saiu na frente do placar, mas jogou mais da metade da partida com um homem a menos e acabou não segurando a vantagem no placar.

Apesar do tropeço e a falta de resultados positivos, o lateral-esquerdo Jamerson, um dos atletas do time principal que vem compondo o elenco alternativo, valorizou o desempenho do Rubro-Negro. Para o defensor, a vitória escapou por um "detalhe".

"Eu acho que a gente fez um bom trabalho aqui, o grupo todo está de parabéns. Sabíamos que o jogo não ia ser fácil, mas o futebol é detalhe e em um detalhe a gente acabou tomando o gol", avaliou Jamerson em entrevista à TVE.

"Agora é continuar trabalhando para a sequência do campeonato, pra podermos melhorar e conseguir os resultados positivos", completou o lateral-esquerdo.

Leia Também:

Dudu critica expulsão de companheiro no Vitória: "Tem que ser esperto"
Ex-companheiro de Marinho no Vitória revela bastidores de negociação
Vitória relaciona time alternativo com destaques da Copinha; veja

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 21, às 19h15, diante da Juazeirense. A partida será realizada no Barradão, válida pela quarta rodada do Baianão.

