1 A 1
Jamerson diz que Vitória deixou resultado escapar por um "detalhe"
Lateral-esquerdo participou da partida contra o Porto, neste domingo, 18
Por João Grassi
O Vitória segue sem vencer no Campeonato Baiano após empatar com o Porto por 1 a 1, nesta tarde de domingo, 18, no Estádio Agnaldo Bento. O Leão da Barra até saiu na frente do placar, mas jogou mais da metade da partida com um homem a menos e acabou não segurando a vantagem no placar.
Apesar do tropeço e a falta de resultados positivos, o lateral-esquerdo Jamerson, um dos atletas do time principal que vem compondo o elenco alternativo, valorizou o desempenho do Rubro-Negro. Para o defensor, a vitória escapou por um "detalhe".
"Eu acho que a gente fez um bom trabalho aqui, o grupo todo está de parabéns. Sabíamos que o jogo não ia ser fácil, mas o futebol é detalhe e em um detalhe a gente acabou tomando o gol", avaliou Jamerson em entrevista à TVE.
"Agora é continuar trabalhando para a sequência do campeonato, pra podermos melhorar e conseguir os resultados positivos", completou o lateral-esquerdo.
Leia Também:
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 21, às 19h15, diante da Juazeirense. A partida será realizada no Barradão, válida pela quarta rodada do Baianão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes