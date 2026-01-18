TUDO IGUAL
Vitória sofre com expulsão e apenas empata com o Porto no Baiano
Leão da Barra ainda não venceu na edição de 2026 do estadual
Por João Grassi
O Vitória empatou com o Porto pelo placar de 1 a 1 no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Baiano de 2026, em partida realizada na tarde deste domingo, 18. A equipe alternativa comandada pelo auxiliar Rodrigo Chagas segue sem vencer na competição.
O Leão até saiu na frente do placar com Pablo, aos 38 minutos do primeiro tempo, depois de boa jogada de Kike Saverio pela ponta esquerda. No entanto, o meio-campista foi expulso após receber o segundo cartão devido a sua comemoração subindo nos alambrados do estádio.
Leia Também:
Com um homem a menos em toda a segunda etapa, o Vitória acabou cedendo o empate aos 15 minutos. Durante jogada originada em um arremesso lateral, Ítalo acertou uma bela finalização de meia bicicleta e deixou tudo igual.
Devido ao empate, o Rubro-Negro perdeu a chance de entrar no G-4 do Baianão e ocupa a 5ª posição na tabela, com três pontos em três jogos. Com cinco pontos conquistados, o Porto é o terceiro colocado na classificação.
FICHA TÉCNICA
Porto 1x1 Vitória
3ª rodada do Campeonato Baiano
Local: Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro
Data: 18/01/2026
Horário: 16h
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos
Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Antonielson Jesus da Silva
Quarto árbitro: Savio Oliveira dos Santos
Transmissão: TVE e TV Vitória
Cartões amarelos: Diki, Guilherme, Léo Gomes e Peu (Porto) / Diogo Antônio e Pablo (2x) (Vitória)
Cartões vermelhos: Pablo (Vitória)
Gols: Pablo aos 38' 1T (Vitória) / Ítalo aos 15' 2T
Porto: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Santana e Peu (Caio); Bruno Ferreira (Breno Cézar), Pedro Lima (Adriano Napão), Ygor (Léo Gomes), Diki e Ítalo (Cesinha Silva); Luan Rodrigues. Técnico: Sandro Duarte.
Vitória: Yuri Sena; Gean, Edenilson, Ivan Henrique, Diogo Antônio e Felipe Vieira (Wendell); Pablo, Zé Breno (Luis Aucélio), Dudu Miraíma (Lucas Lohan) e Kike Saverio (Jamerson); Lawan (Luis Miguel). Técnico: Rodrigo Chagas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes