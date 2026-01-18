Vitória sofre com expulsão e apenas empata com o Porto no Baiano

Vitória sofreu com um homem a menos e cedeu o empate ao Porto - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória empatou com o Porto pelo placar de 1 a 1 no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Baiano de 2026, em partida realizada na tarde deste domingo, 18. A equipe alternativa comandada pelo auxiliar Rodrigo Chagas segue sem vencer na competição.

O Leão até saiu na frente do placar com Pablo, aos 38 minutos do primeiro tempo, depois de boa jogada de Kike Saverio pela ponta esquerda. No entanto, o meio-campista foi expulso após receber o segundo cartão devido a sua comemoração subindo nos alambrados do estádio.

Com um homem a menos em toda a segunda etapa, o Vitória acabou cedendo o empate aos 15 minutos. Durante jogada originada em um arremesso lateral, Ítalo acertou uma bela finalização de meia bicicleta e deixou tudo igual.

Devido ao empate, o Rubro-Negro perdeu a chance de entrar no G-4 do Baianão e ocupa a 5ª posição na tabela, com três pontos em três jogos. Com cinco pontos conquistados, o Porto é o terceiro colocado na classificação.

Vitória ainda não venceu no Campeonato Baiano de 2026 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Porto 1x1 Vitória

3ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro

Data: 18/01/2026

Horário: 16h

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Antonielson Jesus da Silva

Quarto árbitro: Savio Oliveira dos Santos

Transmissão: TVE e TV Vitória

Cartões amarelos: Diki, Guilherme, Léo Gomes e Peu (Porto) / Diogo Antônio e Pablo (2x) (Vitória)

Cartões vermelhos: Pablo (Vitória)

Gols: Pablo aos 38' 1T (Vitória) / Ítalo aos 15' 2T

Porto: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Santana e Peu (Caio); Bruno Ferreira (Breno Cézar), Pedro Lima (Adriano Napão), Ygor (Léo Gomes), Diki e Ítalo (Cesinha Silva); Luan Rodrigues. Técnico: Sandro Duarte.

Vitória: Yuri Sena; Gean, Edenilson, Ivan Henrique, Diogo Antônio e Felipe Vieira (Wendell); Pablo, Zé Breno (Luis Aucélio), Dudu Miraíma (Lucas Lohan) e Kike Saverio (Jamerson); Lawan (Luis Miguel). Técnico: Rodrigo Chagas.