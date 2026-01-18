Dudu critica expulsão de companheiro no Vitória: "Tem que ser esperto"

Dudu Miraíma - Foto: Reprodução | TVE

O Vitória marcou pela primeira vez no Campeonato Baiano e vai vencendo o Porto por 1 a 0, nesta tarde de domingo, 18. No entanto, o meia Pablo, autor do gol, foi expulso durante a comemoração por subir no alambrado da arquibancada do Estádio Agnaldo Bento. O atleta já tinha cartão amarelo e recebeu o segundo.

A atitude de Pablo, mesmo tendo ajudado a equipe com o gol, não foi aprovada por Dudu Miraíma. Após o fim do primeiro tempo, o meio-campista concedeu entrevista para a reportagem da TVE e lamentou o cartão vermelho recebido por seu companheiro.

"A gente sabia que seria um jogo difícil pelas condições do gramado. Acho que foi uma infelicidade do Pablo. A gente já é atleta profissional, tem que ser esperto. Ele já tinha cartão amarelo, não precisava daquilo. Agora não tem o que fazer, é se superar e conquistar nosso primeiro resultado positivo na competição", criticou Dudu.

Salto na tabela

O duelo entre Porto e Vitória está no intervalo até o momento. Com o resultado parcial, o Leão está saltando para a terceira colocação na tabela do Baianão, subindo para cinco pontos.