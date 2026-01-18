Ex-companheiro de Marinho no Vitória revela bastidores de negociação

Vitória 3x1 Coritiba pelo Brasileirão de 2016, quando Kanu e Marinho jogaram juntos - Foto: Francisco Galvão | EC Vitória

Ex-zagueiro do Vitória e atualmente aposentado do futebol, Kanu participou do podcast 'Md Cast', transmitido no YouTube, e comentou sobre a situação envolvendo Marinho, que teve retorno ao clube baiano especulado para a temporada 2026.

O ex-atleta disse que Marinho demonstra identificação com o Leão e tem interesse em realizar sua segunda passagem. O atacante de 35 anos vestiu vermelho e preto em 2016, quando disputou 43 jogos, marcou 21 gols, deu seis assistências e foi fundamental na campanha no Brasileirão.

“Marinho é torcedor do Vitória doente, declarado. Ele acompanha todos os jogos, comenta, posta, participa. Dá para ver que é um cara apaixonado pelo clube, que tem identidade com o Vitória” afirmou Kanu.

Ainda de acordo com Kanu, que foi companheiro de Marinho no Vitória, houve conversas entre o clube e o atacante para o retorno do ídolo rubro-negro. De acordo com ele, as tratativas não avançaram.

“Por ele [Marinho], ele voltava. Ele deseja voltar. Mas, pelo que eu ouvi, não chegaram em acordo. Um amigo próximo comentou que teve conversa, mas não avançou", detalhou.

Kanu ainda opinou que Marinho somaria no elenco. O ex-jogador entende que o atacante segue em boas condições físicas e agregaria tecnicamente.

“É um cara experiente, foi Rei da América, tem identidade com o clube e não vejo hoje no elenco um jogador com as características dele. O físico está em dia, ele treina muito, se cuida, trabalha todos os dias. Seria uma luva para o Vitória”, avaliou.

Kanu em participação no 'MD Cast' | Foto: Reprodução | YouTube/MD Cast

Kanu no Vitória

O zagueiro Kanu jogou no Vitória entre 2015 e 2018 e soma 121 partidas. Ele marcou 16 gols, deu uma assistência, conquistou o acesso na Série B de 2025 e o título do Baianão de 2017.