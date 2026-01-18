Chagas vê boa partida do Vitória e não condena Pablo por expulsão

Rodrigo Chagas à beira do gramado - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória segue sem vencer no Campeonato Baiano após empatar com o Porto por 1 a 1, nesta tarde de domingo, 18, no Estádio Agnaldo Bento. O Leão da Barra até saiu na frente do placar, mas sofreu com a expulsão do meia Pablo, autor do gol, e acabou não segurando a vantagem. Após o apito final, Rodrigo Chagas avaliou o desempenho da equipe alternativa.

Em entrevista coletiva, o técnico do grupo que disputa o Baianão afirmou que a desvantagem numérica foi determinante para o tropeço. De acordo com Chagas, o Vitória controlava o jogo e teria a chance de aproveitar os espaços que o adversário deixaria por estar atrás no placar.

A expulsão foi determinante para o resultado. Rodrigo Chagas - Técnico do time alternativo do Vitória

"Até antes da expulsão, o jogo estava até equilibrado. Acredito que a gente tinha mais posse de bola, estávamos controlando o jogo, com dificuldade de chegar ao gol adversário pela proposta deles de baixar a linha e tentar jogadas em transição. A partir do momento que a gente conseguiu o gol, e que a gente teria uma certa facilidade, porque eles teriam que se atirar e gerariam mais espaço, terminei perdendo um atleta. Acho que isso foi fator determinante para o resultado que aconteceu", analisou Chagas.

Apesar de ter lamentado o cartão vermelho, Chagas não condenou Pablo e chegou a dizer que o primeiro amarelo "não foi merecido", além de opinar que regras utilizadas para conter comemorações mais efusivas "tiram o brilho do futebol".

"Não foi o resultado que nós queríamos. Infelizmente, por uma vibração do atleta com sua torcida e família, você toma mais um cartão quando vai vibrar e o jogador não se deu conta que já tinha o cartão amarelo. Termina sendo expulso e nos prejudicou nesse momento", lamentou

De maneira geral, Rodrigo Chagas viu uma boa partida do Vitória e um bom "comportamento" dos jogadores. O treinador também falou sobre a dificuldade em atuar num gramado que deixava a bola "bastante viva", mas elogiou a rápida adaptação do time neste cenário.

"A equipe estava com um comportamento muito bom, criando situações. O campo atrapalhou um pouquinho também, porque a bola fica bastante viva, mas nos adaptamos rapidamente. Os jogadores, pelo que apresentaram no primeiro tempo, enquanto estava 11 a 11, com certeza a gente teria o domínio total da partida, até porque o adversário teria que se lançar, geraria mais espaço, e a gente tentaria aproveitar essas oportunidades para tentar ampliar o placar", detalhou o comandante.

Time principal no Baiano?

Questionado sobre a possibilidade do time principal atuar no Baianão, o auxiliar rubro-negro disse que os atletas considerados titulares devem ser utilizados em breve. No entanto, ele não confirmou uma partida específica para que isso aconteça.

"Na realidade existe, sim, possivelmente deve existir algum tipo de situação [time principal no Baiano]. Até porque é necessário hoje uma vitória nossa no campeonato, para que a gente possa ter um segmento e possa classificar entre os quatro melhores da competição", finalizou.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 21, às 19h15, diante da Juazeirense. A partida será realizada no Barradão, válida pela quarta rodada do Baianão.