Vice-presidente do Vitória comenta sobre usar time principal no Baiano

Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ainda sem vencer após três rodadas do Campeonato Baiano, o Vitória vem atuando com uma equipe alternativa comandada pelo auxiliar Rodrigo Chagas. Entre atletas que participaram do último Campeonato Brasileiro, apenas Felipe Cardoso, Jamerson e Kike Saverio estão no grupo.

Fora da zona de classificação para as semifinais, o Leão da Barra pode mudar de estratégia no próximo compromisso do Baianão. De acordo com o vice-presidente Djalma Abreu, há uma possibilidade "muito grande" do elenco principal enfrentar a Juazeirense.

"Ainda não foi definido. Há uma possibilidade muito grande de ser o time principal. As conversas que rolaram durante a semana é que possivelmente será o time principal, mas ainda não batemos o martelo. Há uma possibilidade muito grande de ser o principal", disse Djalma ao Canto Rubro-Negro.

De acordo com o Canal do Dinâmico, já estaria definida a mudança para o grupo de Jair Ventura. Em entrevista coletiva após o empate deste domingo, 18, Chagas também admitiu que os atletas titulares poderiam ser acionados.

Vitória x Juazeirense

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 21, às 19h15, contra a Juazeirense. A partida válida pela quarta rodada do Baianão será realizada no Barradão, em Salvador.