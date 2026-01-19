Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAVALARIA?

Vice-presidente do Vitória comenta sobre usar time principal no Baiano

Leão da Barra ainda não venceu após três rodadas do estadual

João Grassi

Por João Grassi

19/01/2026 - 15:09 h | Atualizada em 19/01/2026 - 16:55
Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória
Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória -

Ainda sem vencer após três rodadas do Campeonato Baiano, o Vitória vem atuando com uma equipe alternativa comandada pelo auxiliar Rodrigo Chagas. Entre atletas que participaram do último Campeonato Brasileiro, apenas Felipe Cardoso, Jamerson e Kike Saverio estão no grupo.

Fora da zona de classificação para as semifinais, o Leão da Barra pode mudar de estratégia no próximo compromisso do Baianão. De acordo com o vice-presidente Djalma Abreu, há uma possibilidade "muito grande" do elenco principal enfrentar a Juazeirense.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Reviravolta: Vitória se distancia da contratação de David
Chagas vê boa partida do Vitória e não condena Pablo por expulsão
Jamerson diz que Vitória deixou resultado escapar por um "detalhe"

"Ainda não foi definido. Há uma possibilidade muito grande de ser o time principal. As conversas que rolaram durante a semana é que possivelmente será o time principal, mas ainda não batemos o martelo. Há uma possibilidade muito grande de ser o principal", disse Djalma ao Canto Rubro-Negro.

De acordo com o Canal do Dinâmico, já estaria definida a mudança para o grupo de Jair Ventura. Em entrevista coletiva após o empate deste domingo, 18, Chagas também admitiu que os atletas titulares poderiam ser acionados.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Canto Rubro-Negro (@cantorubronegro)

Vitória x Juazeirense

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 21, às 19h15, contra a Juazeirense. A partida válida pela quarta rodada do Baianão será realizada no Barradão, em Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano Djalma Abreu ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x