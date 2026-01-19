CAVALARIA?
Vice-presidente do Vitória comenta sobre usar time principal no Baiano
Leão da Barra ainda não venceu após três rodadas do estadual
Por João Grassi
Ainda sem vencer após três rodadas do Campeonato Baiano, o Vitória vem atuando com uma equipe alternativa comandada pelo auxiliar Rodrigo Chagas. Entre atletas que participaram do último Campeonato Brasileiro, apenas Felipe Cardoso, Jamerson e Kike Saverio estão no grupo.
Fora da zona de classificação para as semifinais, o Leão da Barra pode mudar de estratégia no próximo compromisso do Baianão. De acordo com o vice-presidente Djalma Abreu, há uma possibilidade "muito grande" do elenco principal enfrentar a Juazeirense.
"Ainda não foi definido. Há uma possibilidade muito grande de ser o time principal. As conversas que rolaram durante a semana é que possivelmente será o time principal, mas ainda não batemos o martelo. Há uma possibilidade muito grande de ser o principal", disse Djalma ao Canto Rubro-Negro.
De acordo com o Canal do Dinâmico, já estaria definida a mudança para o grupo de Jair Ventura. Em entrevista coletiva após o empate deste domingo, 18, Chagas também admitiu que os atletas titulares poderiam ser acionados.
Vitória x Juazeirense
O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 21, às 19h15, contra a Juazeirense. A partida válida pela quarta rodada do Baianão será realizada no Barradão, em Salvador.
