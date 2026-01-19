Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO BAIANO

Chagas não descarta time principal do Vitória contra a Juazeirense

Vitória busca reação no Baianão e pode ir com força máxima na próxima rodada

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/01/2026 - 7:45 h
Time principal pode ser acionado em jogo decisivo no Barradão
Time principal pode ser acionado em jogo decisivo no Barradão -

Após mais um empate do time alternativo no Campeonato Baiano de 2026, o Vitória poderá recorrer à sua “cavalaria” na partida desta quarta-feira, 21, contra a Juazeirense, no Barradão. Neste domingo, 18, o técnico Rodrigo Chagas não descartou a utilização do time principal, comandado por Jair Ventura, na quarta rodada do Baianão.

Com desempenho aquém tanto no nível de atuação quanto nos resultados, Chagas afirmou que, caso o clube entenda que chegou o momento de acionar o elenco profissional, abrirá o caminho: “A gente buscou, de todas as maneiras, o resultado. Não faltou entrega de todos os atletas. Houve evolução. É tentar corrigir. Continuamos com o trabalho, independentemente do que acontecer. Se tiver a necessidade (de usar o time principal), até porque temos a necessidade de vencer na quarta-feira, estaremos lá".

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Se o clube entender que existe a necessidade de entrar com a equipe principal, o Jair está trabalhando muito
Rodrigo Chagas - técnico do Vitória

Leia Também:

Reviravolta: Vitória se distancia da contratação de David
Chagas vê boa partida do Vitória e não condena Pablo por expulsão
Jamerson diz que Vitória deixou resultado escapar por um "detalhe"

Na sexta posição do Baianão de 2026, o Vitória soma apenas três pontos após empates consecutivos. Apesar do desempenho abaixo do esperado, o Leão está a apenas um ponto do primeiro time dentro da zona de classificação para a fase final do campeonato, justamente a Juazeirense, próxima adversária do clube nesta quarta-feira, às 19h15, no Barradão, pela quarta rodada do torneio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Baianão 2026 barradão Jair Ventura juazeirense vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Time principal pode ser acionado em jogo decisivo no Barradão
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Time principal pode ser acionado em jogo decisivo no Barradão
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Time principal pode ser acionado em jogo decisivo no Barradão
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Time principal pode ser acionado em jogo decisivo no Barradão
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x