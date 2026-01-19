Chagas não descarta time principal do Vitória contra a Juazeirense

Time principal pode ser acionado em jogo decisivo no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após mais um empate do time alternativo no Campeonato Baiano de 2026, o Vitória poderá recorrer à sua “cavalaria” na partida desta quarta-feira, 21, contra a Juazeirense, no Barradão. Neste domingo, 18, o técnico Rodrigo Chagas não descartou a utilização do time principal, comandado por Jair Ventura, na quarta rodada do Baianão.

Com desempenho aquém tanto no nível de atuação quanto nos resultados, Chagas afirmou que, caso o clube entenda que chegou o momento de acionar o elenco profissional, abrirá o caminho: “A gente buscou, de todas as maneiras, o resultado. Não faltou entrega de todos os atletas. Houve evolução. É tentar corrigir. Continuamos com o trabalho, independentemente do que acontecer. Se tiver a necessidade (de usar o time principal), até porque temos a necessidade de vencer na quarta-feira, estaremos lá".

Se o clube entender que existe a necessidade de entrar com a equipe principal, o Jair está trabalhando muito Rodrigo Chagas - técnico do Vitória

Na sexta posição do Baianão de 2026, o Vitória soma apenas três pontos após empates consecutivos. Apesar do desempenho abaixo do esperado, o Leão está a apenas um ponto do primeiro time dentro da zona de classificação para a fase final do campeonato, justamente a Juazeirense, próxima adversária do clube nesta quarta-feira, às 19h15, no Barradão, pela quarta rodada do torneio.