Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Titular ou reserva? Ceni revela planejamento do Bahia para o Ba-Vi

Equipes se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no Barradão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/01/2026 - 22:25 h | Atualizada em 20/01/2026 - 22:57
Imagem ilustrativa da imagem Titular ou reserva? Ceni revela planejamento do Bahia para o Ba-Vi
-

O Bahia atropelou o Barcelona de Ilhéus e, mesmo minutos após o fim da partida, o foco do técnico Rogério Ceni já está na próxima partida do Tricolor, contra o Vitória no Barradão. O primeiro clássico da temporada acontece no próximo domingo, 25, às 16h, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano.

Questionado sobre qual equipe irá enfrentar o Rubro-Negro, o treinador destacou o "peso" do clássico em relação ao nível da competição e deixou a entender que mandará a melhor equipe possível dentro das limitações de condicionamento físico neste início de temporada. O treinador também insinuou que não deve repetir a escalação desta terça, com todos os titulares.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Sem dúvidas é o jogo mais pesado que nós temos aqui no campeonato, é diferente jogar contra um time de Série A. Erros custam mais caro, você dar tantas transições como nós demos hoje, custa muito mais, e é uma equipe que vem preparada para fazer esse tipo de jogo, que terminou o ano passado defendendo em linhas baixas e contra atacando bastante, com muito mais qualidade", disse o comandante.

Leia Também:

Everton Ribeiro volta a marcar após câncer de tireóide: "Com saúde"
Com maior goleada do Baianão, Bahia atropela o Barcelona na Fonte Nova
Com 'cavalaria', Bahia divulga relacionados para enfrentar o Barcelona

"Nós vamos analisar a escalação no sentido desse jogo, do jogo contra o Corinthians, do condicionamento físico de cada um dentro desses 30 atletas que nós temos, até chegar a um consenso para escolher a melhor equipe. Não sei se com todos que jogaram hoje, mas com a melhor equipe condicionada para enfrentar o Vitória", completou.

Depois do Ba-Vi, o Bahia encara o Corinthians na próxima quarta-feira, 28, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos, pela primeira rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x