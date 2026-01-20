ESPORTES
Titular ou reserva? Ceni revela planejamento do Bahia para o Ba-Vi
Equipes se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no Barradão
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia atropelou o Barcelona de Ilhéus e, mesmo minutos após o fim da partida, o foco do técnico Rogério Ceni já está na próxima partida do Tricolor, contra o Vitória no Barradão. O primeiro clássico da temporada acontece no próximo domingo, 25, às 16h, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano.
Questionado sobre qual equipe irá enfrentar o Rubro-Negro, o treinador destacou o "peso" do clássico em relação ao nível da competição e deixou a entender que mandará a melhor equipe possível dentro das limitações de condicionamento físico neste início de temporada. O treinador também insinuou que não deve repetir a escalação desta terça, com todos os titulares.
"Sem dúvidas é o jogo mais pesado que nós temos aqui no campeonato, é diferente jogar contra um time de Série A. Erros custam mais caro, você dar tantas transições como nós demos hoje, custa muito mais, e é uma equipe que vem preparada para fazer esse tipo de jogo, que terminou o ano passado defendendo em linhas baixas e contra atacando bastante, com muito mais qualidade", disse o comandante.
"Nós vamos analisar a escalação no sentido desse jogo, do jogo contra o Corinthians, do condicionamento físico de cada um dentro desses 30 atletas que nós temos, até chegar a um consenso para escolher a melhor equipe. Não sei se com todos que jogaram hoje, mas com a melhor equipe condicionada para enfrentar o Vitória", completou.
Depois do Ba-Vi, o Bahia encara o Corinthians na próxima quarta-feira, 28, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos, pela primeira rodada do Brasileirão.
