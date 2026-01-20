Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Everton Ribeiro volta a marcar após câncer de tireóide: "Com saúde"

Meio-campista marcou o segundo gol do Bahia na Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/01/2026 - 21:31 h
Imagem ilustrativa da imagem Everton Ribeiro volta a marcar após câncer de tireóide: "Com saúde"
-

Com time titular contra o modesto Barcelona de Ilhéus, talvez o Bahia esperasse aplicar uma goleada, mas o lance pouco previsível do triunfo por 5 a 1 desta terça-feira, 20, surgiu mesmo dos pés, ou melhor, da cabeça de Everton Ribeiro.

O camisa dez marcou o segundo gol do Esquadrão e balançou a rede pela primeira vez após vencer o câncer de tireóide no ano passado. No intervalo da partida, o jogador de 36 anos celebrou o início com o pé direito na temporada e, "com saúde", descreveu o momento especial.

"Muito feliz de começar o ano bem, fazendo gol. Glória a Deus eu posso estar aqui, com saúde, fazendo o que eu amo ao lado dessa torcida maravilhosa e do meu time. A gente começou como tinha que ser, pressionando e fazendo o que a gente sabe, que é tocar bem a bola, criar chances também", afirmou em entrevista à TVE.

Assista o gol:

Everton Ribeiro não marcava desde agosto de 2025, quando balançou a rede no empate em 3 a 3 contra o Fluminense, na Arena Fonte Nova. O jogador chegou ao décimo gol com a camisa do Esquadrão de Aço, além de 17 assistências distribuidas.

