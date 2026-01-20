TRIUNFO E GOLEADA!
Com maior goleada do Baianão, Bahia atropela o Barcelona na Fonte Nova
Tricolor goleou a equipe de Ilhéus por 5 a 1 pela quarta rodada do Campeonato Baiano
Por Lucas Vilas Boas
Triunfo, goleada e liderança consolidada ao lado do seu torcedor: a estreia do time titular do Bahia não poderia ser melhor. Na Arena Fonte Nova, o Tricolor bateu o Barcelona de Ilhéus por 5 a 1 pela quarta rodada do Campeonato Baiano, se manteve 100% na competição e seguiu com confiança para as decisões que se aproximam.
O placar foi aberto logo aos 18 minutos de jogo, com Luciano Juba executando a jogada que o credenciou à Seleção Brasileira na temporada passada: aparecendo de surpresa na entrada da área e finalizando com a perna esquerda após cruzamento originado na linha de fundo pelo lado direito.
Everton Ribeiro balançou a rede pela segunda vez e marcou seu primeiro gol após vencer o câncer de tireóide no ano passado, enquanto Willian José e Ademir (duas vezes) fecharam o placar. O Barcelona até chegou a diminuir a vantagem com Matheus Guimarães, que arriscou de fora da área e contou com grande falha do goleiro Ronaldo para marcar seu primeiro gol na temporada.
"Muito feliz de começar o ano bem, fazendo gol. Glória a Deus eu posso estar aqui, com saúde, fazendo o que eu amo ao lado dessa torcida maravilhosa e do meu time. A gente começou como tinha que ser, pressionando e fazendo o que a gente sabe, que é tocar bem a bola, criar chances também", disse o camisa 10 no intervalo do confronto em entrevista à TVE.
Com o resultado, o Bahia chegou a 12 pontos conquistados em quatro jogos no Campeonato Baiano — cinco a mais que o vice-líder Barcelona de Ilhéus. Vitória x Juazeirense, Bahia de Feira x Porto, Jequié x Atlético de Alagoinhas e Jacuipense x Galícia encerram a quarta rodada .
O principal motivo que fez o Tricolor estrear seu time titular no Campeonato Baiano se aproxima: No próximo domingo, 25, às 16h, o Esquadrão enfrenta o Vitória, no Barradão, três dias antes de entrar em campo pela primeira rodada do Brasileirão, contra o Corinthians, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos.
