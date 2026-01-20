CONFLITO DE DATAS
Clássico Ba-Vi do Brasileirão corre risco de adiamento; entenda
Classificação do Bahia na pré-Libertadores pode provocar conflito de datas e adiar o primeiro duelo entre Bahia e Vitória
Por Téo Mazzoni
A definição da data do primeiro clássico Ba-Vi do Campeonato Brasileiro de 2026 depende diretamente da classificação — ou não — do Bahia na fase preliminar da Copa Libertadores. O confronto entre Bahia e Vitória está inicialmente marcado para o dia 11 de março, na Arena Fonte Nova, mas será adiado caso o Tricolor de Aço avance na competição continental.
Isso porque, se o Bahia confirmar a vaga diante do O’Higgins, do Chile, na 2ª fase da pré-Libertadores, disputará a 3ª fase preliminar do torneio. Os jogos dessa etapa estão previstos para os dias 4 e 11 de março, datas que coincidem com o calendário estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a realização do clássico pela Série A.
Dessa forma, em caso de classificação, haverá choque entre as datas definidas pela CONMEBOL, responsável pela Libertadores, e pela CBF, o que provocará o adiamento do primeiro Ba-Vi do Brasileirão.
O Bahia inicia sua caminhada na Copa Libertadores de 2026 no dia 18 de fevereiro, quando enfrenta o O’Higgins, no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, às 19h. A partida de volta será disputada no dia 25 do mesmo mês, na Arena Fonte Nova, também às 19h, com apoio da torcida tricolor. O resultado deste confronto definirá o futuro do clássico Ba-Vi do Brasileirão.
Primeiro Ba-Vi do ano acontece neste domingo
Apesar da possibilidade de mudança no clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro Ba-Vi da temporada 2026 já tem data confirmada. Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo, 25, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.
