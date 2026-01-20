Reforço do Bahia mira títulos do Brasileirão e da Libertadores

Román Gómez em sua estreia pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Recém-chegado ao Bahia, o lateral-direito Román Gómez fez sua estreia apenas no último sábado, 17, no triunfo por 3 a 0 sobre o Galícia. Mesmo com pouco tempo de clube, o argentino revelou objetivos pra lá de audaciosos com a camisa azul, vermelha e branca.

Em entrevista ao jornalista Agustín Cimini, Román Gómez, de 22 anos, ex-Estudiantes, assegurou que tem como meta conquistar o Campeonato Brasileiro com o Bahia e admitiu também sonhar com o título da Copa Libertadores da América.

Meu objetivo com o Bahia é ganhar o Brasileirão [...] Obviamente, a Libertadores é um sonho também. Mas, a princípio, para este ano, seria conquistar o Brasileirão Román Gómez - lateral-direito do Bahia

O lateral chegou ao Bahia ainda neste mês e, após apenas uma partida, caiu nas graças da torcida. Além disso, chamou a atenção do técnico Rogério Ceni, que não poupou elogios ao jogador.

Antes mesmo da estreia de Román Gómez, o comandante tricolor já havia destacado que o argentino era “impressionante fisicamente”. Após o primeiro jogo, os elogios se repetiram: “Eu acho que foi uma boa estreia. Ele se entregou, se dedicou, fez um lance bonito no primeiro tempo. Não é fácil para um jogador de outro país chegar aqui. Espero que ele evolua cada vez mais”, destacou o treinador.