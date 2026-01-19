Ex-Bahia, Gilberto exalta Bellintani: “Tudo que ele toca vira ouro"

Gilberto foi apresentado oficialmente pelo Londrina - Foto: Divulgação | Londrina

Novo reforço do Londrina, Gilberto não escondeu o principal motivo que o fez querer defender o Tubarão: sua relação com Guilherme Bellintani, CEO da Squadra Sports, conglomerado que gere a SAF do clube paranaense. Juntos novamente após quatro anos no Bahia (entre 2018 a 2021), o centroavante rasgou elogios ao ex-presidente tricolor.

Na entrevista coletiva de apresentação, o jogador de 36 anos dividiu os méritos da sua passagem no Esquadrão de Aço com Bellintani e revelou bastidores da negociação com o Londrina. "Tudo que ele toca se torna ouro", afirmou Gilberto ao ser questionado sobre Guilherme.

"O Bellintani é um cara que eu gosto muito, a gente criou um uma afinidade gigante. Eu tinha que dar o mérito da construção, que acabei sendo dos artilheiros do país. Foi graças ao Bellintani, naquilo que ele acreditou que eu poderia desempenhar no Bahia", comentou.

"O Bellintani, tudo que ele toca se torna ouro. Todo mundo sabe que ele é extremamente inteligente, que tem uma capacidade de fazer com que as coisas que ele toca cresçam e se desenvolva naturalmente. Então, acreditei muito nisso, meu empresário também, minha esposa procurou como era a cidade, que tem uma tranquilidade para morar, e a gente precisa disso também", completou o atacante.

Gilberto vai atuar longe da elite do futebol brasileiro pela primeira vez desde que deixou o Santa Cruz, em 2010. O centroavante revelou uma conversa com Bellintani e contou por que foi atraído pela proposta do clube paranaense. De acordo com ele, "esse projeto envolve outras coisas também".

"Quando ele me mandou uma mensagem, não sei se ele queria já puxar uma conversa para me trazer para cá, mas me mandou uma mensagem agradecendo por ter citado ele. Aí me perguntou: "E aí, vai para onde?". Falei as possibilidades que tinha, ele falou: "Cara, deixa eu fazer um projeto para você". Esse projeto envolve outras coisas também, ele tem outros planos também aqui para esse clube, e isso me atraiu, sim, de certa forma", completou.

No Londrina, Gilberto vai vestir a camisa 70 em homenagem aos 70 anos do clube fundado no dia 5 de abril de 1956.