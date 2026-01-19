Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA
MERCADO DA BOLA

Bahia recebe proposta de gigante do futebol brasileiro por Cauly

Esquadrão só aceita negociar o atleta em definitivo

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

19/01/2026 - 18:49 h | Atualizada em 19/01/2026 - 19:29
Cauly com a camisa do Bahia em 2023
Cauly com a camisa do Bahia em 2023 -

O Bahia recebeu uma proposta do São Paulo pelo meio-campista Cauly. Segundo informação divulgada pelo jornalista André Hernan, a oferta formalizada pelo Tricolor Paulista foi de empréstimo com opção de compra ao término do contrato, investida rejeitada pelo clube baiano nesta segunda-feira, 19.

Para o Bahia, só seria interessante negociar o atleta em definitivo, o que tem dificultado as negociações. Segundo a reportagem, o Esquadrão ainda cogitou uma troca entre atletas, o que também não avançou já que o São Paulo tem poucos nomes disponíveis para concretizar esta modalidade de negócio.

Leia Também:

Bahia x Barcelona de Ilhéus: onde assistir e prováveis escalações
À disposição: novo reforço do Bahia treina e fica próximo da estreia
Bamor reage a ataque contra torcedor do Vitória e anuncia medidas internas

O Tricolor Paulista segue em buscas de peças de reposição após a saída do jovem Rodriguinho, de 21 anos, vendido ao RB Bragantino por um valor estimado em 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões).

De protagonista à coadjuvante

Nascido em Porto Seguro, Cauly fez base no futebol alemão e foi revelado pelo Fortuna Köln. Na Europa, o meio-campista atuou por equipes como o Duisburg e Paderborn, na Alemanha, além do Ludogorets, da Bulgária, antes de voltar ao Brasil para defender o Bahia, em 2023.

No Tricolor de Aço, Cauly se consolidou como o grande nome da equipe na luta contra o rebaixamento em 2023, primeiro ano do Bahia na Série A sob a gestão do City Football Group.

Contudo, a partir de 2024, o meio-campista perdeu protagonismo por conta da chegada de nomes como Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas, que se consolidaram como peças chaves do meio-campo tricolor. Além disso, o estilo de jogo de Rogério Ceni não casou com as características do jogador, que deixou de apresentar seu melhor futebol.

Em 2025, o jogador participou de 63 dos 80 jogos do Bahia na temporada, sendo titular em somente 31 deles. Neste ano, o meio-campista atuou como titular no triunfo por 3 a 0 contra o Galícia, pelo Campeonato Baiano, primeiro jogo em que Rogério Ceni começou com uma escalação formada predominantemente por atletas da equipe principal.

x