HOME > ESPORTES
VAI JOGAR?

À disposição: novo reforço do Bahia treina e fica próximo da estreia

Atacante uruguaio participou normalmente das atividades durante reapresentação do elenco neste domingo, 18

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/01/2026 - 7:02 h | Atualizada em 19/01/2026 - 7:30
Regularizado, reforço do Bahia treina e pode estrear no Baianão
Regularizado, reforço do Bahia treina e pode estrear no Baianão -

A reapresentação do elenco do Bahia neste domingo, 18, no CT Evaristo de Macedo, apenas um dia após o triunfo por 3 a 0 sobre o Galícia, no último sábado, 17, contou com uma novidade. O atacante Cristian “Kike” Olivera participou normalmente de todas as atividades com o grupo.

Kike Olivera treina no Bahia e pode estrear contra o Barcelona-BA
Kike Olivera treina no Bahia e pode estrear contra o Barcelona-BA | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Desde sua chegada, o uruguaio ainda não havia treinado com o restante do elenco tricolor. Até então, vinha realizando sessões na academia e, ao final da semana passada, evoluiu para atividades físicas e técnicas específicas no gramado, em razão do tratamento de uma entorse no tornozelo sofrida ainda durante as férias.

Leia Também:

Bamor reage a ataque contra torcedor do Vitória e anuncia medidas internas
Ceni elogia estreia de Román e detalha rodízio no elenco tricolor
Eleito craque do jogo, Erick enaltece grupo do Bahia com novo triunfo

Caso esteja totalmente recuperado fisicamente, há a possibilidade de Kike Olivera ganhar alguns minutos na partida desta terça-feira, 20, na Arena Fonte Nova, diante do Barcelona de Ilhéus. Isso porque, durante a coletiva de imprensa após o jogo de sábado, o técnico Rogério Ceni indicou a utilização de uma equipe diferente daquela que entrou em campo no triunfo sobre o Galícia.

A nossa programação estava fechada com dois jogos com o sub-20 (Jequié e Bahia de Feira), esse jogo (Galícia) com uma equipe e o próximo (Barcelona-BA) com outra
Rogério Ceni - técnico do Bahia

O atacante uruguaio já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, se estiver em plenas condições físicas, poderá fazer sua estreia com a camisa tricolor na quarta rodada do Campeonato Baiano de 2026.

x