Bamor reage a ataque contra torcedor do Vitória e anuncia medidas internas

A Torcida Organizada Bamor se manifestou após um torcedor do Vitória ser espancado por integrantes do grupo no bairro de São Marcos, em Salvador, na tarde do último sábado, 17. O episódio ocorreu antes da partida entre Bahia e Galícia, válida pelo Campeonato Baiano de 2026.

Em nota oficial, a organizada condenou os atos de violência e informou que já deu início a “processos internos para a identificação dos envolvidos”. No comunicado, a Bamor ressaltou que não compactua com agressões e destacou que o caso está sendo tratado internamente.

A torcida também afirmou que, caso os responsáveis pela agressão sejam associados, eles serão “punidos com o rigor que a situação exige”. Além disso, a Bamor declarou estar à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou o momento em que os suspeitos se juntam para agredir a vítima; um deles desfere golpes de faca no homem já caído e sem possibilidade de reação.

A gravação registrou os agressores pisando na cabeça da vítima, chutando e golpeando repetidamente, deixando o homem ensanguentado no chão. Alguns dos suspeitos saíram do local com marcas de sangue nas roupas.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o grupo logo após a ação. Ao todo, cerca de 50 suspeitos foram detidos.