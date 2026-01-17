Eleito craque do jogo, Erick enaltece grupo do Bahia com novo triunfo

Erick durante entrevista - Foto: Reprodução | TVE

Eleito craque do jogo no triunfo por 3 a 0 do Bahia sobre o Galícia, neste sábado, 17, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano, Erick marcou seu segundo gol na temporada e também deixou duas assistências para os demais tentos do time.

Em entrevista para a reportagem da TVE após o apito final, o volante comentou sobre a partida e parabenizou o grupo pela atuação com "intensidade". Ele aproveitou para já projetar o próximo duelo do Tricolor no Baianão.

"Uma partida muito boa, não só pelo placar, mas pela intensidade. A gente sabe que o início de temporada é sempre muito complicado, o ritmo de jogo. Às vezes a gente dá uma desconcentrada, mas eu acredito que faz parte do processo", iniciou Erick.

"A gente teve menos de duas semanas para nos prepararmos, uma pré-temporada mais curta por causa do calendário, mas está todo mundo parabéns, um triunfo importantíssimo. Terça-feira tem mais um jogo importante", completou o atleta.

Próximo compromisso

Novamente na Fonte Nova, o Bahia de Erick recebe o Barcelona de Ilhéus na terça-feira, 20, às 19h15, pela quarta rodada do Baiano.