Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOLANTE ARTILHEIRO

Eleito craque do jogo, Erick enaltece grupo do Bahia com novo triunfo

Meio-campista do Esquadrão se destacou no duelo contra o Galícia

João Grassi

Por João Grassi

17/01/2026 - 18:29 h
Erick durante entrevista
Erick durante entrevista -

Eleito craque do jogo no triunfo por 3 a 0 do Bahia sobre o Galícia, neste sábado, 17, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano, Erick marcou seu segundo gol na temporada e também deixou duas assistências para os demais tentos do time.

Em entrevista para a reportagem da TVE após o apito final, o volante comentou sobre a partida e parabenizou o grupo pela atuação com "intensidade". Ele aproveitou para já projetar o próximo duelo do Tricolor no Baianão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Uma partida muito boa, não só pelo placar, mas pela intensidade. A gente sabe que o início de temporada é sempre muito complicado, o ritmo de jogo. Às vezes a gente dá uma desconcentrada, mas eu acredito que faz parte do processo", iniciou Erick.

Leia Também:

CBF faz alteração importante em estreia do Bahia no Brasileirão
Com reforço gringo, Bahia relaciona 24 atletas para encarar o Galícia
Bahia rescinde contrato com Viva Sorte Bet, sua patrocinadora master

"A gente teve menos de duas semanas para nos prepararmos, uma pré-temporada mais curta por causa do calendário, mas está todo mundo parabéns, um triunfo importantíssimo. Terça-feira tem mais um jogo importante", completou o atleta.

Próximo compromisso

Novamente na Fonte Nova, o Bahia de Erick recebe o Barcelona de Ilhéus na terça-feira, 20, às 19h15, pela quarta rodada do Baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano EC Bahia entrevista Erick

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick durante entrevista
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Erick durante entrevista
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Erick durante entrevista
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Erick durante entrevista
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x