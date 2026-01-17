Menu
POLÍCIA
COVARDIA

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

Vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

17/01/2026 - 17:07 h
Torcedores do Bahia agrediram um homem no bairro de São Rafael, em Salvador
Torcedores do Bahia agrediram um homem no bairro de São Rafael, em Salvador

Um homem foi agredido por dezenas de torcedores do Bahia na tarde deste sábado, 17, no bairro de São Rafael, localizado nas proximidades do Barradão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os suspeitos se juntam para agredir a vítima; um deles desfere golpes de faca no homem já caído e sem possibilidade de reação.

O vídeo registrou os agressores pisando na cabeça da vítima, chutando e golpeando repetidamente, deixando o homem ensanguentado no chão. Alguns dos suspeitos saíram do local com marcas de sangue da vítima nas roupas.

Leia Também:

Médicos são mortos a tiros por colega de profissão após discussão
Mulher é suspeita de aplicar golpes de mais de R$ 5 mil em idosos
Mulher é presa por suspeita de sequestrar turista mineiro em Vera Cruz

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o grupo logo após a ação. Ao todo, cerca de 50 suspeitos foram detidos.

Confira o registro:

x