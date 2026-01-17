COVARDIA
Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador
Vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação
Por Gustavo Nascimento
Um homem foi agredido por dezenas de torcedores do Bahia na tarde deste sábado, 17, no bairro de São Rafael, localizado nas proximidades do Barradão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os suspeitos se juntam para agredir a vítima; um deles desfere golpes de faca no homem já caído e sem possibilidade de reação.
O vídeo registrou os agressores pisando na cabeça da vítima, chutando e golpeando repetidamente, deixando o homem ensanguentado no chão. Alguns dos suspeitos saíram do local com marcas de sangue da vítima nas roupas.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o grupo logo após a ação. Ao todo, cerca de 50 suspeitos foram detidos.
