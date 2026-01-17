Médicos são mortos a tiros por colega de profissão após discussão

Vinícius dos Santos Oliveira (à esq), 35 anos e Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, foram mortos a tiros em Barueri (SP) por outro médico - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um médico identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho matou a tiros dois colegas de profissão após um desentendimento na noite de sexta-feira, 16, em frente a um restaurante de luxo na Avenida Copacabana, no bairro Alphaville Plus, em Barueri (SP).

O autor dos disparos saiu do interior do restaurante já com a arma em mãos e atirou contra Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius dos Santos Oliveira, de 35.

Vinicius foi atingido por apenas dois disparos, um no abdômen e outro nas costas, e chegou a ser levado ao pronto-socorro mais próximo do local, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Por sua vez, Luís Roberto recebeu oito disparos, que atingiram a axila esquerda, o braço esquerdo, a cintura, a coxa direita, as costas e o abdômen. Assim como a outra vítima, ele foi socorrido, mas acabou morrendo na unidade de saúde.

Sequência dos fatos

Segundo relatos e informações da polícia, Carlos Alberto cumprimentou a dupla com apertos de mão e deu início a uma discussão. Em dado momento, ele deu um tapa em um dos médicos, que estava sentado, o que fez com que o outro reagisse com diversos socos.

Depois disso, a Guarda Civil Municipal de Barueri foi acionada após serem alertados de que havia um indivíduo armado no local. Após revista, os agentes não encontraram nenhuma arma com Carlos Alberto, que apresentou aos agentes marcas das agressões sofridas e disse que iria embora.

Contudo, pouco depois, ele pegou a arma em uma bolsa, saiu do estabelecimento e efetuou os disparos contra as vítimas. Testemunhas contam que o objeto teria sido entregue a Carlos Alberto por uma mulher.

No boletim de ocorrência, está registrado que Carlos Alberto foi preso em flagrante por homicídio.

Versão do restaurante

Em nota, o restaurante El Uruguayo - onde aconteceu o episódio - lamentou o ocorrido e afirmou que o local mantém uma “política de tolerância zero à violência”.

“Esclarecemos que, após discussões entre os envolvidos, de maneira desproporcional e inesperada, o agressor efetuou disparos contra as vítimas na presença da equipe da GCM que já estava no local atendendo a ocorrência e foi prontamente detido”, diz.