Mulher é presa por suspeita de sequestrar turista mineiro em Vera Cruz

Uma jovem de 26 anos foi presa pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 15 suspeita de envolvimento em um esquema de extorsão mediante sequestro do turista Daniel Araújo Gondim, que ganhou grande repercussão na Ilha de Itaparica. A prisão ocorreu em Mar Grande, no município de Vera Cruz, após novos desdobramentos das investigações.

De acordo com a polícia, a mulher é investigada por participação no desaparecimento de Daniel, que não é visto desde o dia 8 de outubro de 2025. Contra ela havia um mandado de prisão temporária, que foi cumprido após a suspeita ser localizada e comparecer à delegacia, onde acabou sendo presa.

Investigação

A apuração do caso está sob responsabilidade da Delegacia Antissequestro, com apoio da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz.

Conforme as investigações, familiares de Daniel teriam recebido exigências de pagamento em dinheiro, acompanhadas de ameaças, enquanto o turista permanecia desaparecido.

Antes dessa prisão, a Polícia Civil já havia capturado outros três investigados — dois homens e uma mulher — durante a Operação Cobrança Final, realizada em dezembro do ano passado nas cidades de Itaparica e Vera Cruz. Todos seguem custodiados e à disposição da Justiça.

As diligências continuam com o objetivo de esclarecer completamente o crime e localizar Daniel Araújo Gondim.