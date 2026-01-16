Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Mulher é presa por suspeita de sequestrar turista mineiro em Vera Cruz

Turista mineiro Daniel Araújo Gondim não é visto desde o dia 8 de outubro de 2025

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/01/2026 - 23:02 h
Imagem ilustrativa da imagem Mulher é presa por suspeita de sequestrar turista mineiro em Vera Cruz
-

Uma jovem de 26 anos foi presa pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 15 suspeita de envolvimento em um esquema de extorsão mediante sequestro do turista Daniel Araújo Gondim, que ganhou grande repercussão na Ilha de Itaparica. A prisão ocorreu em Mar Grande, no município de Vera Cruz, após novos desdobramentos das investigações.

De acordo com a polícia, a mulher é investigada por participação no desaparecimento de Daniel, que não é visto desde o dia 8 de outubro de 2025. Contra ela havia um mandado de prisão temporária, que foi cumprido após a suspeita ser localizada e comparecer à delegacia, onde acabou sendo presa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Suspeito de importunar sexualmente influenciadora é identificado na Bahia
Homem é acusado de induzir a própria mulher a se matar; entenda o caso
Suspeito de matar mulher trans na Bahia é ouvido e liberado

Investigação

A apuração do caso está sob responsabilidade da Delegacia Antissequestro, com apoio da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz.

Conforme as investigações, familiares de Daniel teriam recebido exigências de pagamento em dinheiro, acompanhadas de ameaças, enquanto o turista permanecia desaparecido.

Antes dessa prisão, a Polícia Civil já havia capturado outros três investigados — dois homens e uma mulher — durante a Operação Cobrança Final, realizada em dezembro do ano passado nas cidades de Itaparica e Vera Cruz. Todos seguem custodiados e à disposição da Justiça.

As diligências continuam com o objetivo de esclarecer completamente o crime e localizar Daniel Araújo Gondim.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desaparecimento extorsão Ilha de Itaparica Polícia Civil Sequestro Turismo Vera Cruz

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

x