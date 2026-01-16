Menu
INVESTIGAÇÃO

Suspeito de importunar sexualmente influenciadora é identificado na Bahia

O caso aconteceu na quarta-feira, 14, e foi registrado por câmeras de segurança

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/01/2026 - 22:33 h
Assédio foi registrado por câmeras de segurança
Assédio foi registrado por câmeras de segurança -

A Polícia Civil identificou o homem suspeito de importunar sexualmente uma influenciadora digital no município de Poções, no sudoeste da Bahia. A identificação ocorreu na quinta-feira, 15, mas o investigado não foi preso, pois o prazo para flagrante já havia expirado. Ele irá responder ao inquérito em liberdade.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem 31 anos. Familiares informaram às autoridades que ele possui histórico de transtornos psiquiátricos. Ainda conforme a corporação, o homem já havia sido alvo de denúncia anterior pelo crime de violação de sepultura.

Em nota, a polícia afirmou que irá encaminhar ao Poder Judiciário as medidas legais cabíveis, com o objetivo de responsabilizar o investigado e preservar a ordem pública.

Relembre

O caso aconteceu na quarta-feira, 14, e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a influenciadora Manu Veloso, de 40 anos, caminhando pela calçada ao lado do filho, quando é surpreendida por um homem que passa e toca os seios da vítima sem consentimento.

Após o ocorrido, Manu Veloso se manifestou nas redes sociais e relatou que a importunação aconteceu no momento em que ela havia saído para comprar comida para o filho, que possui restrições alimentares. Em tom de desabafo, ela destacou o medo e a sensação de insegurança provocados pelo episódio.

“Fiquei sem reação. Até quando vamos continuar passando por isso? Ser desrespeitadas, desvalorizadas, vítimas de maníacos e estupradores? Uma pessoa assim representa risco para mim, para você e para nossos filhos”, escreveu.

x