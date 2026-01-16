Suspeito de matar mulher trans na Bahia é ouvido e liberado

- Foto: Reprodução Redes Sociais

O principal suspeito de assassinar a mulher trans Jullyana Freitas Leite, de 40 anos, compareceu de forma voluntária à Polícia Civil na quinta-feira, 15, em Feira de Santana.

Após ser ouvido na Delegacia de Homicídios, ele foi liberado, já que não havia ordem judicial de prisão nem situação de flagrante. O nome do investigado não foi divulgado.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava acompanhado por um advogado e optou por não responder às perguntas durante o interrogatório, exercendo o direito constitucional ao silêncio. Mesmo assim, a corporação informou que o inquérito segue avançado e conta com provas consideradas suficientes, incluindo relatos de testemunhas.

O crime

O crime aconteceu no dia 8 de janeiro, em uma residência localizada na Rua Los Angeles, no bairro Parque Getúlio Vargas. Jullyana foi encontrada morta no imóvel por volta das 22h. As investigações apontam que ela utilizava o local para atender clientes, alugando quartos da casa.

De acordo com a apuração policial, o suspeito esteve no imóvel no início da noite, por volta das 20h, para um encontro sexual. Após o atendimento, ele teria se recusado a pagar pelo serviço. Para tentar garantir o pagamento, a vítima ficou com o telefone celular do cliente, que deixou o local sob a promessa de retornar com o dinheiro.

No entanto, conforme a principal linha investigativa, o homem voltou pouco tempo depois armado, efetuou disparos contra Jullyana e fugiu em seguida em uma motocicleta.

Investigação

Durante a perícia, a polícia apreendeu o celular do suspeito, que foi deixado no local do crime. Também foram recolhidos dois aparelhos pertencentes à vítima e um carro estacionado em frente à residência. A Delegacia de Homicídios trabalha com a hipótese de que o assassinato foi motivado por um conflito entre vítima e autor.

A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SMPM) de Feira de Santana informou que acompanha o caso e mantém articulação com os órgãos de segurança responsáveis pela investigação.