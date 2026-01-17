Menu
FALA, PROFESSOR

Ceni elogia estreia de Román e detalha rodízio no elenco tricolor

Técnico do Bahia concedeu entrevista após o triunfo sobre o Galícia

João Grassi

Por João Grassi

17/01/2026 - 19:36 h
Rogério Ceni
Rogério Ceni -

O Bahia manteve os 100% de aproveitamento ao derrotar o Galícia por 3 a 0, neste sábado, 17, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Dessa vez, o técnico Rogério Ceni optou por promover a entrada de uma maioria de atletas considerados reservas do grupo principal.

Em entrevista coletiva após o apito final, Ceni comentou sobre a importância de rodar o elenco neste início de temporada. De acordo com ele, o Tricolor tem planejamento para evitar desgaste e lesões, mas ao mesmo tempo de dar ritmo de jogo para todos os atletas. Ele adiantou que o duelo de terça-feira, 20, contra o Barcelona de Ilhéus, terá outra escalação diferente.

"Esse time que iniciou hoje continua treinando durante a semana. O outro time que ficou hoje descansando e treinou durante toda a semana, volta a treinar amanhã e a gente mescla com os garotos de novo, o outro time, pra poder dar minutagem pra cada um, não ter lesão, não ter um excesso de minutagem pra cada jogador, pra que a gente não possa não estar aqui reclamando tanto em determinado momento da temporada de desgaste", iniciou o treinador.

"Sempre rodando o elenco, preservando, tentando dar minutagem. Independente do placar, nós temos que sempre puxar o jogo, porque é uma época de treinamento, nós não tivemos amistosos, então esses jogos são considerados pra treinar a equipe. Pra que eles treinem a parte física, tática e técnica. Nós vamos dar continuidade nesse processo", completou.

Em relação ao desempenho, Ceni analisou que o Bahia teve total controle e a posse em praticamente toda a partida, mas reconheceu que houve certa dificuldade de criação antes de sair na frente do placar no fim do primeiro tempo.

"O Galícia praticamente não passou do meio-campo, defendendo lá embaixo. É lógico que você vai ter mais dificuldades. O que destravou essa dificuldade contra o Bahia de Feira foi o gol do Rezende, que sai mais cedo. Quase todas as equipes vão vir aqui defender em linha baixa. Nós tivemos um pouco mais de dificuldade porque o Michel não tem o 1x1, apesar de ter saído o gol através de uma jogada individual dele", justificou.

Ainda de acordo com Ceni, o pouco tempo de treinamento antes do confronto também causou uma menor intensidade na equipe. O comandante ainda disse que os jovens da base, como Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim, já sentiram o cansaço dos primeiros compromissos e por isso dois deles não foram titulares nesta tarde.

"Esse time começou a treinar dia 5 de janeiro, então natural também que não tenha a mesma pressão, poder de marcação. Até os meninos quando entraram, entraram um pouco mais cansados do que estavam nos últimos dois jogos. Não sei se vocês concordam, mas eu senti que hoje não conseguimos pressionar da mesma maneira, pelo fato de eles terem jogado 180 minutos em quatro dias", explicou.

Estreia de Román Gómez

Uma das principais atrações do triunfo foi a estreia do lateral-direito Román Gómez, que teve boa participação no jogo. Para Rogério, o defensor argentino mostrou boas credenciais e tende a crescer ao longo do ano.

Román Gómez
Román Gómez | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

"Defensivamente é um cara que entrega tudo. A gente precisa de alma, coração, isso é importante também. (...) Foi uma boa estreia. Se entregou, se dedicou, fez até um lance muito bonito no primeiro tempo, driblou dois, três jogadores e construiu a frente. Não é fácil para um jogador de outro país chegar aqui em cinco, seis treinamentos, se colocar à disposição. Espero que com o passar do tempo cada vez mais ele evolua", finalizou.

Próximo compromisso

Novamente na Fonte Nova, o Bahia recebe o Barcelona de Ilhéus na terça-feira, 20, às 19h15, pela quarta rodada do Baiano.

x