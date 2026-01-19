Menu
NA FONTE NOVA

Bahia x Barcelona de Ilhéus: onde assistir e prováveis escalações

Rogério Ceni indica mudanças no time titular

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/01/2026 - 12:15 h
Bahia joga na Fonte Nova visando manter campanha perfeita no Baianão
Bahia joga na Fonte Nova visando manter campanha perfeita no Baianão

Visando manter o aproveitamento de 100% no Campeonato Baiano de 2026, o Bahia recebe o Barcelona de Ilhéus nesta terça-feira, 20, às 19h15, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela quarta rodada da competição.

Líder do Baianão, com nove pontos conquistados em três partidas, o Tricolor iniciou o estadual com uma equipe alternativa, formada majoritariamente pelos Pivetes de Aço. No entanto, na última rodada, o clube deu início ao processo de rodagem do elenco profissional e, para esta terça-feira, a tendência é que jogadores considerados titulares ganhem minutagem.

No último sábado, 17, o técnico Rogério Ceni afirmou, em entrevista coletiva após o triunfo por 3 a 0 sobre o Galícia, que, contra o Barcelona, levará a campo uma equipe diferente das que atuaram nas partidas anteriores.

A nossa programação estava fechada com dois jogos com o sub-20 (Jequié e Bahia de Feira), esse jogo (Galícia) com uma equipe e o próximo (Barcelona-BA) com outra
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Ficha técnica

Bahia x Barcelona de Ilhéus

Onde assistir

O confronto entre Bahia e Barcelona de Ilhéus, marcado para as 19h15 desta terça-feira, na Arena Fonte Nova, terá transmissão ao vivo da TVE, na televisão aberta e no YouTube, além da TV Bahêa, também pelo YouTube.

  • TVE
  • TV Bahêa

Prováveis escalações

  • Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José e Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
  • Barcelona de Ilhéus: Pedro; Gel, Vital, Bremer e Maykon; Guimarães, Rhuan e Gianlucas; Hadrian, Wesley e Neto. Técnico: Paulo Sales.

*Arbitragem

*Até o momento da publicação desta matéria, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) não divulgou o quadro de arbitragem da partida entre Bahia e Barcelona de Ilhéus.

x