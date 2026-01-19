PROMESSA DO BAHIA
Kauê Furquim faz história no Bahia e estabelece recorde nacional; veja
Joia da base do Bahia se torna o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar pelo profissional no futebol brasileiro
Por Téo Mazzoni
No triunfo por 3 a 0 sobre o Galícia, no último sábado, 17, o jovem Kauê Furquim, joia da base do Bahia, entrou para a história do clube e também estabeleceu um recorde no futebol brasileiro.
Autor do último gol da partida, Kauê tornou-se o quarto atleta mais jovem a balançar as redes pelo Bahia, com 16 anos e 324 dias, ficando atrás apenas de Jorge (16 anos e 109 dias), Ruan Pablo (16 anos e 190 dias) e Beijoca (16 anos e 220 dias).
Confira:
- Jorge - 16 anos e 109 dias em Bahia 1x1 São Cristóvão (1933)
- Ruan Pablo - 16 anos e 190 dias em Bahia 3x1 Jequié (2025)
- Beijoca - 16 anos e 220 dias em Bahia 3x2 Corinthians (1970)
- Kauê Furquim - 16 anos e 324 dias em Bahia 3x0 Galícia (2026)
Além do feito pelo Tricolor, a promessa da base também alcançou uma marca inédita no futebol brasileiro: tornou-se o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar um gol como profissional no país.
Ao lado de Ruan Pablo e Dell, Kauê é uma das principais promessas das categorias de base do Esquadrão e é apontado como o principal nome da geração 2009 do futebol brasileiro. O atleta chegou ao Bahia em agosto, após o pagamento da multa rescisória de R$ 14 milhões ao Corinthians.
Após alcançar duas marcas históricas, o atacante de 16 anos deve ganhar mais uma oportunidade de mostrar seu futebol sob o comando do técnico Rogério Ceni nesta terça-feira, 20, diante do Barcelona de Ilhéus, às 19h15, na Arena Fonte Nova.
