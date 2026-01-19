Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROMESSA DO BAHIA

Kauê Furquim faz história no Bahia e estabelece recorde nacional; veja

Joia da base do Bahia se torna o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar pelo profissional no futebol brasileiro

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/01/2026 - 9:16 h
Atacante de 16 anos marcou contra o Galícia e se tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a balançar as redes profissionalmente no futebol brasileiro
Atacante de 16 anos marcou contra o Galícia e se tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a balançar as redes profissionalmente no futebol brasileiro -

No triunfo por 3 a 0 sobre o Galícia, no último sábado, 17, o jovem Kauê Furquim, joia da base do Bahia, entrou para a história do clube e também estabeleceu um recorde no futebol brasileiro.

Autor do último gol da partida, Kauê tornou-se o quarto atleta mais jovem a balançar as redes pelo Bahia, com 16 anos e 324 dias, ficando atrás apenas de Jorge (16 anos e 109 dias), Ruan Pablo (16 anos e 190 dias) e Beijoca (16 anos e 220 dias).

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira:

  • Jorge - 16 anos e 109 dias em Bahia 1x1 São Cristóvão (1933)
  • Ruan Pablo - 16 anos e 190 dias em Bahia 3x1 Jequié (2025)
  • Beijoca - 16 anos e 220 dias em Bahia 3x2 Corinthians (1970)
  • Kauê Furquim - 16 anos e 324 dias em Bahia 3x0 Galícia (2026)

Além do feito pelo Tricolor, a promessa da base também alcançou uma marca inédita no futebol brasileiro: tornou-se o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar um gol como profissional no país.

Leia Também:

À disposição: novo reforço do Bahia treina e fica próximo da estreia
Bamor reage a ataque contra torcedor do Vitória e anuncia medidas internas
Ceni elogia estreia de Román e detalha rodízio no elenco tricolor

Ao lado de Ruan Pablo e Dell, Kauê é uma das principais promessas das categorias de base do Esquadrão e é apontado como o principal nome da geração 2009 do futebol brasileiro. O atleta chegou ao Bahia em agosto, após o pagamento da multa rescisória de R$ 14 milhões ao Corinthians.

Após alcançar duas marcas históricas, o atacante de 16 anos deve ganhar mais uma oportunidade de mostrar seu futebol sob o comando do técnico Rogério Ceni nesta terça-feira, 20, diante do Barcelona de Ilhéus, às 19h15, na Arena Fonte Nova.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia base do bahia Campeonato Baiano 2026 Kauê Furquim Recordes Futebol.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atacante de 16 anos marcou contra o Galícia e se tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a balançar as redes profissionalmente no futebol brasileiro
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Atacante de 16 anos marcou contra o Galícia e se tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a balançar as redes profissionalmente no futebol brasileiro
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Atacante de 16 anos marcou contra o Galícia e se tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a balançar as redes profissionalmente no futebol brasileiro
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Atacante de 16 anos marcou contra o Galícia e se tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a balançar as redes profissionalmente no futebol brasileiro
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x