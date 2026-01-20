MERCADO DA BOLA
Bahia supera o Porto e acerta contratação de nova promessa para a base
Jovem defensor assina por empréstimo com opção de compra
Por Téo Mazzoni
Seguindo à risca o discurso de Raul Aguirre, CEO da SAF, de transformar a base do Bahia na melhor do Brasil, o clube acertou a contratação de mais uma promessa. Trata-se do zagueiro Riquelme, de 16 anos, ex-Coimbra FC Porto, de Minas Gerais.
O defensor assinou contrato profissional por empréstimo, com opção de compra ao final do vínculo, para reforçar a categoria sub-17 do Esquadrão. Para contratar Riquelme, o Tricolor de Aço precisou superar a concorrência de um gigante europeu: o Porto, de Portugal.
“Um novo capítulo começa na minha vida, cheio de responsabilidade, entrega e vontade de honrar essa camisa tão gigante.
Sei da grandeza do clube e do peso que é vestir esse manto. Venho com o coração aberto, pronto para aprender, crescer e dar o meu máximo todos os dias.
Que essa nova jornada seja abençoada e cheia de conquistas. Vamos juntos, Bahia!”, escreveu Riquelme, nas redes sociais.
Conheça Riquelme
Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Eduardo Riquelme Nunes é um zagueiro canhoto que se destaca pela versatilidade. Ele atua preferencialmente pelo lado esquerdo da zaga, mas também pode jogar como lateral. Além disso, chama atenção pela qualidade na saída de bola e pela boa batida, tendo sido o cobrador de faltas do Coimbra durante sua passagem pelo clube mineiro.
