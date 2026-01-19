NÃO JOGA
Vitória perde camisa 10 para confronto contra o Juazeirense
Jogador é desfalque certo para o próximo compromisso do Leão
Por João Grassi
Expulso ainda no primeiro tempo no empate do Vitória por 1 a 1 com o Porto, neste domingo, 18, pela terceira rodada do Campeonato Baiano, Pablo Baianinho será desfalque na partida contra o Juazeirense, próximo compromisso do Leão.
O meia de 22 anos terá que cumprir suspensão automática e por isso fica fora do confronto com o Cancão de Fogo. No entanto, o Rubro-Negro tem "grandes chances" de utilizar o time principal em sua próxima jornada no estadual.
Pablo é titular na equipe alternativa do Vitória que disputa o Baianão de 2026. Ele acumula 10 jogos pelo time profissional rubro-negro e marcou um gol.
Vitória x Juazeirense
O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 21, às 19h15, contra a Juazeirense. A partida válida pela quarta rodada do Baiano será realizada no Barradão, em Salvador.
