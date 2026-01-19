Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO JOGA

Vitória perde camisa 10 para confronto contra o Juazeirense

Jogador é desfalque certo para o próximo compromisso do Leão

João Grassi

Por João Grassi

19/01/2026 - 20:04 h | Atualizada em 19/01/2026 - 20:32
Jogadores do time alternativo do Vitória
Jogadores do time alternativo do Vitória -

Expulso ainda no primeiro tempo no empate do Vitória por 1 a 1 com o Porto, neste domingo, 18, pela terceira rodada do Campeonato Baiano, Pablo Baianinho será desfalque na partida contra o Juazeirense, próximo compromisso do Leão.

O meia de 22 anos terá que cumprir suspensão automática e por isso fica fora do confronto com o Cancão de Fogo. No entanto, o Rubro-Negro tem "grandes chances" de utilizar o time principal em sua próxima jornada no estadual.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pablo é titular na equipe alternativa do Vitória que disputa o Baianão de 2026. Ele acumula 10 jogos pelo time profissional rubro-negro e marcou um gol.

Leia Também:

Meia do Vitória pede desculpas por expulsão: "Futebol é aprendizado"
Chagas vê boa partida do Vitória e não condena Pablo por expulsão
Dudu critica expulsão de companheiro no Vitória: "Tem que ser esperto"
Pablo Baianinho
Pablo Baianinho | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória x Juazeirense

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 21, às 19h15, contra a Juazeirense. A partida válida pela quarta rodada do Baiano será realizada no Barradão, em Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desfalque ec vitória Pablo Baianinho Suspensão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do time alternativo do Vitória
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Jogadores do time alternativo do Vitória
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Jogadores do time alternativo do Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Jogadores do time alternativo do Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x