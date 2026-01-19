Menu
ESPORTES

Meia do Vitória pede desculpas por expulsão: "Futebol é aprendizado"

Atleta de 22 anos se pronunciou através das redes sociais

João Grassi

Por João Grassi

19/01/2026 - 18:34 h
Pablo Baianinho
Pablo Baianinho -

Expulso ainda no primeiro tempo no empate do Vitória por 1 a 1 com o Porto, neste domingo, 18, pela terceira rodada do Campeonato Baiano, Pablo Baianinho se desculpou com a torcida rubro-negra nas redes sociais, no seu perfil oficial no Instagram.

Após marcar o gol do Leão na partida, o atleta subiu nos alambrados do Estádio Agnaldo Bento para comemorar com a torcida e seus familiares. Como já tinha recebido um cartão amarelo em outra jogada, foi advertido pela segunda vez e levou o vermelho.

Através dos storys, Pablo explicou que seus familiares estavam acompanhando uma partida dele no time profissional pela primeira vez, além de Porto Seguro ser sua cidade natal. O meia de 22 anos disse que acabou "extravasando além do limite".

"Nação Rubro-Negra, peço desculpas pelo ocorrido hoje. Em um momento de felicidade por marcar meu primeiro gol com essa camisa que tenho orgulho em vestir, ainda mais na minha terra natal, com minha família presente pela primeira vez em jogo meu pelo profissional, acabei extravasando além do limite e recebi o segundo cartão amarelo", publicou Pablo.

Leia Também:

Vitória abre check-in para primeiro clássico Ba-Vi da temporada 2026
Vice-presidente do Vitória comenta sobre usar time principal no Baiano
Dudu critica expulsão de companheiro no Vitória: "Tem que ser esperto"

"Assumo totalmente a responsabilidade e peço desculpas aos meus companheiros, à comissão técnica e à torcida. O futebol também é aprendizado, e sigo trabalhando com muita fé e profissionalismo, para buscar sempre o melhor pelo Vitória", completou.

Pedido de desculpas de Pablo nas redes sociais
Pedido de desculpas de Pablo nas redes sociais | Foto: Reprodução | Instagram

Pablo no Vitória

Pablo é titular na equipe alternativa do Vitória que disputa o Baianão de 2026. Ele acumula 10 jogos pelo time profissional rubro-negro e marcou um gol.

x