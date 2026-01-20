Menu
OS 25

Com 'cavalaria', Bahia divulga relacionados para enfrentar o Barcelona

Esquadrão de Aço entra em campo às 19h15 desta terça-feira, 20

João Grassi

Por João Grassi

20/01/2026 - 16:59 h | Atualizada em 20/01/2026 - 18:11
Treino do Bahia
Treino do Bahia -

O Bahia divulgou a lista de 25 atletas relacionados para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, nesta terça-feira, 20, pela quarta rodada do Campeonato Baiano de 2026. O técnico Rogério Ceni convocou o atacante Kike Olivera, um dos dois reforços anunciados pelo clube neste ano.

Além dele, nomes importantes da equipe titular também foram relacionados. Ademir, Caio Alexandre, David Duarte, Erick Pulga, Everton Ribeiro, Gilberto, Jean Lucas, Luciano Juba, Ramos Mingo e Willian José podem estrear na temporada nesta noite.

Apesar de titulares terem sido convocados por Ceni, o jovem trio Dell, Kauê Furquim e Ruan Pablo também está presente no grupo, assim como David Martins e Pedrinho.

Lista de relacionados

  • Goleiros: João Paulo, Ronaldo e Victor;
  • Laterais: Gilberto, Luciano Juba e Zé Guilherme;
  • Zagueiros: David Duarte, Fredi, Luiz Gustavo, Marcos Victor e Ramos Mingo;
  • Meio-campistas: Caio Alexandre, David Martins, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Pedrinho e Rezende;
  • Atacantes: Ademir, Dell, Erick Pulga, Kauê Furquim, Kayky, Kike Olivera, Ruan Pablo e Willian José.
x