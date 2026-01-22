Menu
Carlo Ancelotti encaminha renovação com o Brasil e mira duas Copas

CBF vê evolução da Seleção e aposta na continuidade do trabalho

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

22/01/2026 - 17:48 h | Atualizada em 22/01/2026 - 18:37
Carlo Ancelotti deve ser o técnico da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030, que será disputada na Espanha, Portugal e Marrocos. O italiano tem contrato até o fim de 2026 e entrou em acordo com a CBF para renovar seu vínculo por mais quatro anos.

O treinador possui o maior salário entre todos os técnicos de seleções do mundo, com 10 milhões de euros por ano (cerca de R$ 63,4 milhões), com um bônus de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31,7 milhões) caso o Brasil vença a Copa de 2026 incluso.

O novo contrato será com condições parecidas, com somente alguns ajustes em bonificações por conquistas. Ancelotti chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 23, para assinar o novo vínculo até as primeiras semanas de fevereiro.

Leia Também:

Wagner Moura é homenageado pelo Vitória após indicação no Oscar
Mateus Silva estreia com gol no Vitória: "Estava muito ansioso"
Juazeirense reclama de arbitragem após sofrer goleada do Vitória

O treinador deixa claro seu desejo de permanecer na Seleção Brasileira , assim como a diretoria da CBF acredita que o comandante recolocou a Canarinha nos trilhos, elevando as expectativas para a Copa de 2026.

Caso cumpra o novo contrato, Ancelotti vai repetir o feito de Tite e defender o Brasil em duas Copas consecutivas. Na ocasião, o brasileiro foi o comandante nas edições de 2018 e 2022.

Ancelotti defende a Seleção desde maio de 2025, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em oito partidas disputadas. O Brasil encara a França no dia 26 de março, em Boston, e a Croácia, no dia 31, em Orlando, pelos últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo.

