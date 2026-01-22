BOM COMEÇO!
Mateus Silva estreia com gol no Vitória: "Estava muito ansioso"
Lateral-direito marcou na goleada de 4 a 0 sobre a Juazeirense
Por João Grassi
Um dos estreantes da última noite de quarta-feira, 21, quando o Vitória goleou a Juazeirense por 4 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Baiano, Mateus Silva iniciou sua trajetória pelo Leão da Barra já marcando gol. O lateral-direito foi recém contratado para a temporada 2026.
Após o apito final, o defensor também conhecido como Mateusinho revelou que estava "ansioso" para atuar pela primeira vez no Estádio Manoel Barradas e falou sobre a boa sensação de estrear balançando as redes.
"Estou muito feliz pela estreia, de estrear com gol, de sentir esse calor da torcida. Estava muito ansioso para jogar aqui no Barradão e sentir essa vibração. É muito importante que eles continuem apoiando nós e vamos para frente", afirmou Mateus.
Leia Também:
Mateus Silva no Vitória
Lateral de características ofensivas, Mateus Silva foi destacado por Jair Ventura como um atleta que "ataca o espaço o tempo todo". "Essa formação de segurar três [zagueiros] é para dar liberdade para ele", detalhou o técnico rubro-negro.
Mateus vai disputar posição com Claudinho e Nathan Mendes, outro reforço recente do clube baiano. O ex-Bragantino já foi avaliado por Ventura como um jogador "mais equilibrado", que se encaixa mais em um sistema com quatro defensores.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes