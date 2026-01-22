Menu
LEÃO DA BARRA

Jair Ventura exalta jovem goleiro após goleada do Vitória: "Satisfeito"

Técnico do Leão destaca segurança do terceiro goleiro no início do Baianão 2026 e avalia evolução do jovem arqueiro após sequência como titular

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

22/01/2026 - 15:29 h
Goleiro Yuri em campo pelo Vitória
Goleiro Yuri em campo pelo Vitória

Terceiro goleiro do elenco do Vitória, Yuri Reis, de 25 anos, foi titular da equipe nas três primeiras partidas do Campeonato Baiano. A equipe principal estreou na temporada somente nesta quarta-feira, 21, mas o treinador Jair Ventura fez questão de ressaltar o desempenho do jovem nos jogos iniciais.

“Eu queria falar do Yuri que aproveitou bem as oportunidades que teve, fez defesas importantes. Eu estava falando com os nossos preparadores de goleiros ali, eles estão muito satisfeitos, eu também fiquei muito satisfeito com o Yuri", declarou o treinador.

Yuri Reis jogou três partidas pelo Leão da Barra, sendo vazado apenas no último confronto, contra a equipe do Porto, partida que terminou com o placar de 1 a 1.

Carreira do jogador

Yuri Reis está no Vitória desde 2018, profissionalmente estreou pela equipe no ano de 2021, onde teve oportunidades em 5 partidas daquele ano. O goleiro chegou a ser emprestado para outras equipes do futebol brasileiro, com passagem pelo CSA, em 2023, e em 2024 pelas equipes do Azuriz e do Jequié. Neste período acabou conquistando a taça da Copa Alagoas com a equipe do CSA.

Yuri Reis voltou ao Vitória em 2025, onde compôs o elenco como terceiro reserva durante a temporada e não entrou em campo. No ano de 2026, o Vitória mesclou o elenco com jogadores que voltaram de empréstimo e jogadores da base para a disputa do Campeonato Baiano. O jogador aproveitou a oportunidade e foi pouco vazado no período, arrancando elogios do treinador do Vitória

campeonato baiano ec vitória Goleiros Jair Ventura juazeirense Leão da Barra Yuri Reis

