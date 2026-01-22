MERCADO DA BOLA
Após esfriar retorno ao Bahia, Talisca é sondado por clubes da Série A
Atacante do Fenerbahçe é sondado por Corinthians e Grêmio
Por Téo Mazzoni
Desejo antigo da torcida tricolor, o Pivete de Aço Anderson Talisca esfriou qualquer expectativa em relação a uma possível prioridade ao Bahia em caso de retorno ao Brasil, no final do ano passado, e entrou na mira de dois rivais do Esquadrão na Série A para a temporada de 2026: Corinthians e Grêmio.
De acordo com a ESPN, os clubes sondaram a situação do jogador do Fenerbahçe, que não está convencido de que deve seguir na Turquia. Apesar do interesse do clube turco em renovar o vínculo do atleta, a tendência é que Talisca troque de clube no meio do ano, quando seu contrato chega ao fim.
Diante do impasse entre as partes, Corinthians e Grêmio mantêm-se atentos à situação do ex-jogador do Bahia, mas cientes de que uma possível negociação não é nada fácil, mesmo com o atleta já apto a assinar um pré-contrato.
Isso porque, além do salário elevado, fora dos padrões do futebol brasileiro — e da sinalização de que não estaria disposto a reduzir significativamente seus vencimentos para voltar ao país —, o Fenerbahçe também pediria uma quantia elevada para uma liberação imediata do jogador.
Aos 31 anos, Talisca soma 28 partidas pelo Fenerbahçe nesta temporada, com 17 gols marcados e três assistências. Na última temporada, o desempenho também foi bastante positivo, com o brasileiro contribuindo com 14 participações diretas em gols em 23 partidas disputadas.
