Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Após esfriar retorno ao Bahia, Talisca é sondado por clubes da Série A

Atacante do Fenerbahçe é sondado por Corinthians e Grêmio

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

22/01/2026 - 11:08 h
Gigantes brasileiros monitoram Talisca na Turquia
Gigantes brasileiros monitoram Talisca na Turquia -

Desejo antigo da torcida tricolor, o Pivete de Aço Anderson Talisca esfriou qualquer expectativa em relação a uma possível prioridade ao Bahia em caso de retorno ao Brasil, no final do ano passado, e entrou na mira de dois rivais do Esquadrão na Série A para a temporada de 2026: Corinthians e Grêmio.

De acordo com a ESPN, os clubes sondaram a situação do jogador do Fenerbahçe, que não está convencido de que deve seguir na Turquia. Apesar do interesse do clube turco em renovar o vínculo do atleta, a tendência é que Talisca troque de clube no meio do ano, quando seu contrato chega ao fim.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diante do impasse entre as partes, Corinthians e Grêmio mantêm-se atentos à situação do ex-jogador do Bahia, mas cientes de que uma possível negociação não é nada fácil, mesmo com o atleta já apto a assinar um pré-contrato.

Leia Também:

Jogador morre após mal súbito durante partida em Portugal
Com 100% de aproveitamento, Bahia tenta derrubar tabu contra o Vitória
Neymar fica perto de se livrar de multa de R$ 180 milhões; entenda

Isso porque, além do salário elevado, fora dos padrões do futebol brasileiro — e da sinalização de que não estaria disposto a reduzir significativamente seus vencimentos para voltar ao país —, o Fenerbahçe também pediria uma quantia elevada para uma liberação imediata do jogador.

Aos 31 anos, Talisca soma 28 partidas pelo Fenerbahçe nesta temporada, com 17 gols marcados e três assistências. Na última temporada, o desempenho também foi bastante positivo, com o brasileiro contribuindo com 14 participações diretas em gols em 23 partidas disputadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Anderson Talisca Bahia corinthians Grêmio mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gigantes brasileiros monitoram Talisca na Turquia
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Gigantes brasileiros monitoram Talisca na Turquia
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Gigantes brasileiros monitoram Talisca na Turquia
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Gigantes brasileiros monitoram Talisca na Turquia
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x