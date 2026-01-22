Menu
Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

O meia colombiano de 28 anos teve passagem marcada por brilho e polêmica no Esquadrão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

22/01/2026 - 12:17 h | Atualizada em 22/01/2026 - 13:10
Índio Ramírez pelo Bahia em 2021
Índio Ramírez pelo Bahia em 2021 -

O meia colombiano Índio Ramírez, ex-xodó da torcida da Bahia por sua passagem pelos anos de 2020 e 2021, está de volta ao futebol brasileiro. O atleta foi anunciado pela equipe do Avenida, que disputa o Campeonato Gaúcho.

Com 28 anos, Índio Ramírez foi anunciado pelo seu novo clube depois de ter uma passagem apagada na Europa. O atleta estava atuando pelo Anorthosis Famagusta, do Chipre, onde jogou apenas duas partidas na temporada atual.

Antes de ir para o time europeu, Índio Ramírez passou pelo América-MG, no ano de 2022 e nos seguintes atuou no futebol colombiano e chinês.

Passagem pelo Bahia

Índio Ramírez chegou ao Bahia em 2020 para a disputa do Campeonato Brasileiro por empréstimo do Atlético Nacional, da Colômbia, e rapidamente se tornou xodó da torcida por boas atuações. Em 11 jogos, ele participou de 4 gols, marcando golaços contra Corinthians e Internacional.

O jogador colombiano sofreu com uma grave lesão no joelho já em 2021, ainda durante o Campeonato Brasileiro (que naquela edição seguiu para oano seguinte por conta da pandemia). Ele não voltou mais a jogar pelo Esquadrão.

Polêmica na carreira

A trajetória de Índio Ramírez no Esquadrão foi marcada por uma polêmica. O colombiano foi acusado pelo volante Gerson, na époa do Flamengo e atual jogador do Cruzeiro, de injúria racial.

Na suposta infração, o atleta teria dito “cala a boca, negro!”, gerando uma grande discussão em campo e que passou para a esfera criminal, sendo investigada pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

O Bahia chegou a afastar o jogador até que a apuração do caso fosse resolvida. No mês de Fevereiro de 2021, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) informou que o processo foi arquivado. O auditor Maurício Neves, que era o relator do inquérito, justificou a decisão do STJD com “insuficiência de elementos probatórios”.

x