Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRANSFERÊNCIAS

Ex-Bahia acerta com clube da Série B após três anos na Europa

Lateral-esquerdo foi anunciado pelo Goiás para a temporada 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

22/01/2026 - 11:41 h
Ex-lateral do Bahia retorna ao Brasil e acerta com clube da Série B
Ex-lateral do Bahia retorna ao Brasil e acerta com clube da Série B -

O Goiás acertou a contratação de um atleta com passagem pouco memorável pelo Bahia para a temporada de 2026. O lateral-esquerdo Djalma Silva vai defender o Esmeraldino no Campeonato Brasileiro da Série B, na Copa do Brasil e no Campeonato Goiano.

Aos 31 anos, o jogador assinou contrato com o Goiás até o fim de 2026, após três anos no futebol europeu. Nesse período, atuou por duas temporadas no AEL Limassol, do Chipre, e, no ano passado, defendeu o Göztepe, da Turquia.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Djalma Silva chega para disputar posição com Nicolas, que também foi contratado para a lateral esquerda nesta temporada e iniciou o Campeonato Goiano como titular.

Leia Também:

Após esfriar retorno ao Bahia, Talisca é sondado por clubes da Série A
Jogador morre após mal súbito durante partida em Portugal
Com 100% de aproveitamento, Bahia tenta derrubar tabu contra o Vitória

Passagem pelo Bahia

Djalma foi contratado pelo Bahia em 2022 para as disputas do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro, após se destacar pelo Operário Ferroviário, do Paraná.

No entanto, no Tricolor de Aço, não repetiu o mesmo desempenho e teve poucas oportunidades, disputando apenas 21 partidas, sem registrar gols ou assistências.

Djalma Silva na partida contra o Criciúma, pela Série B de 2022
Djalma Silva na partida contra o Criciúma, pela Série B de 2022 | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Djalma Silva goiás ec mercado da bola série b

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-lateral do Bahia retorna ao Brasil e acerta com clube da Série B
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Ex-lateral do Bahia retorna ao Brasil e acerta com clube da Série B
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Ex-lateral do Bahia retorna ao Brasil e acerta com clube da Série B
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Ex-lateral do Bahia retorna ao Brasil e acerta com clube da Série B
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x