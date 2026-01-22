Ex-Bahia acerta com clube da Série B após três anos na Europa

Ex-lateral do Bahia retorna ao Brasil e acerta com clube da Série B - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Goiás acertou a contratação de um atleta com passagem pouco memorável pelo Bahia para a temporada de 2026. O lateral-esquerdo Djalma Silva vai defender o Esmeraldino no Campeonato Brasileiro da Série B, na Copa do Brasil e no Campeonato Goiano.

Aos 31 anos, o jogador assinou contrato com o Goiás até o fim de 2026, após três anos no futebol europeu. Nesse período, atuou por duas temporadas no AEL Limassol, do Chipre, e, no ano passado, defendeu o Göztepe, da Turquia.

Djalma Silva chega para disputar posição com Nicolas, que também foi contratado para a lateral esquerda nesta temporada e iniciou o Campeonato Goiano como titular.

Passagem pelo Bahia

Djalma foi contratado pelo Bahia em 2022 para as disputas do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro, após se destacar pelo Operário Ferroviário, do Paraná.

No entanto, no Tricolor de Aço, não repetiu o mesmo desempenho e teve poucas oportunidades, disputando apenas 21 partidas, sem registrar gols ou assistências.