Ex-Bahia acerta com clube da Série B após três anos na Europa
Lateral-esquerdo foi anunciado pelo Goiás para a temporada 2026
Por Téo Mazzoni
O Goiás acertou a contratação de um atleta com passagem pouco memorável pelo Bahia para a temporada de 2026. O lateral-esquerdo Djalma Silva vai defender o Esmeraldino no Campeonato Brasileiro da Série B, na Copa do Brasil e no Campeonato Goiano.
Aos 31 anos, o jogador assinou contrato com o Goiás até o fim de 2026, após três anos no futebol europeu. Nesse período, atuou por duas temporadas no AEL Limassol, do Chipre, e, no ano passado, defendeu o Göztepe, da Turquia.
Djalma Silva chega para disputar posição com Nicolas, que também foi contratado para a lateral esquerda nesta temporada e iniciou o Campeonato Goiano como titular.
Djalma Silva é do Goiás! ✍🏼💚— Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 17, 2026
Lateral-esquerdo de 31 anos chega ao Maior do Centro-Oeste após passagem pelo futebol turco, para fortalecer o Verdão na temporada 2026.
Bem-vindo, Djalma! 🟢 pic.twitter.com/PV64wssYzo
Passagem pelo Bahia
Djalma foi contratado pelo Bahia em 2022 para as disputas do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro, após se destacar pelo Operário Ferroviário, do Paraná.
No entanto, no Tricolor de Aço, não repetiu o mesmo desempenho e teve poucas oportunidades, disputando apenas 21 partidas, sem registrar gols ou assistências.
