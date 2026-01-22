Vitória se aproxima da contratação de defensor que atuou na Europa

Luan Cândido - Foto: Paulo Paiva | Sport Recife

Ativo no mercado de transferências, o Vitória está próximo de confirmar mais uma contratação. Trata-se de Luan Cândido, defensor que pertence ao Red Bull Bragantino e defendeu o Sport na temporada passada. A informação foi publicada pelo Canto Rubro-Negro e confirmada pelo Portal A TARDE.

Lateral-esquerdo de origem, Luan Cândido também pode jogar como zagueiro. O jogador de 24 anos, que chegaria para atuar na zaga, está encaminhado para defender o Leão da Barra por empréstimo até o final de dezembro.

Além de Bragantino e Sport, o atleta acumula passagens por Palmeiras, Red Bull Leipzig e Grêmio. Viveu seu auge no Massa Bruta na temporada 2022, quando atuou em 50 jogos, distribuiu três assistências e marcou 13 gols, sendo 11 desses tentos no Brasileirão.

Luan Cândido em 2025

Sua última temporada, quando vestiu as camisas de Sport e Grêmio, foi de 19 jogos e um gol. No Leão da Ilha, inclusive, fez algumas atuações como zagueiro pelo lado esquerdo.