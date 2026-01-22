Juazeirense reclama de arbitragem após sofrer goleada do Vitória

Membros da comissão técnica da Juazeirense cercam a equipe de arbitragem - Foto: Reprodução | YouTube/TVE

A arbitragem do duelo entre Vitória e Juazeirense, nesta quarta-feira, 21, pela quarta rodada do Campeonato Baiano, foi duramente criticada pelo time do interior. Na goleada de 4 a 0 aplicada pelo Leão, o Cancão de Fogo reclamou principalmente do pênalti marcado sobre Renato Kayzer, além das expulsões do atacante Adriano Pardal e de um membro da comissão técnica.

Através das redes sociais, a Juazeirense fez publicações condenando o que eles chamaram de "arbitragem lamentável". O clube do norte baiano também cobrou a utilização do árbitro de vídeo (VAR) "urgente em todo Baianão".

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista para a reportagem da TVE, o zagueiro Zé Romário criticou as decisões da arbitragem e chegou a dizer que "aquele pênalti não existe". Ele também comentou que o Cancão foi prejudicado na vitória por 1 a 0 sobre o Jequié, na rodada anterior do estadual.

"A gente levou o gol muito cedo, mas todo mundo viu aí, quando a gente estava bem no jogo, o árbitro deu aquele pênalti que não existe. Já é difícil jogar contra time da Série A, mas os caras vêm de um jeito, na dúvida é pros caras, é tudo pros caras", lamentou o defensor.

Veja abaixo as postagens da Juazeirense