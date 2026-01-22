Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Juazeirense reclama de arbitragem após sofrer goleada do Vitória

Time do interior se queixou principalmente do pênalti marcado sobre Renato Kayzer

João Grassi

Por João Grassi

22/01/2026 - 15:44 h
Membros da comissão técnica da Juazeirense cercam a equipe de arbitragem
Membros da comissão técnica da Juazeirense cercam a equipe de arbitragem -

A arbitragem do duelo entre Vitória e Juazeirense, nesta quarta-feira, 21, pela quarta rodada do Campeonato Baiano, foi duramente criticada pelo time do interior. Na goleada de 4 a 0 aplicada pelo Leão, o Cancão de Fogo reclamou principalmente do pênalti marcado sobre Renato Kayzer, além das expulsões do atacante Adriano Pardal e de um membro da comissão técnica.

Através das redes sociais, a Juazeirense fez publicações condenando o que eles chamaram de "arbitragem lamentável". O clube do norte baiano também cobrou a utilização do árbitro de vídeo (VAR) "urgente em todo Baianão".

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista para a reportagem da TVE, o zagueiro Zé Romário criticou as decisões da arbitragem e chegou a dizer que "aquele pênalti não existe". Ele também comentou que o Cancão foi prejudicado na vitória por 1 a 0 sobre o Jequié, na rodada anterior do estadual.

"A gente levou o gol muito cedo, mas todo mundo viu aí, quando a gente estava bem no jogo, o árbitro deu aquele pênalti que não existe. Já é difícil jogar contra time da Série A, mas os caras vêm de um jeito, na dúvida é pros caras, é tudo pros caras", lamentou o defensor.

Leia Também:

Jair Ventura exalta jovem goleiro após goleada do Vitória: "Satisfeito"
Ba-Vi: Vitória encara o Bahia como “final de Copa do Mundo”
Kayzer elogia atuação em goleada e projeta Ba-Vi: "Tentar a vitória"

Veja abaixo as postagens da Juazeirense

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Juazeirense (@juazeirenseoficial)

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Juazeirense (@juazeirenseoficial)

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Juazeirense (@juazeirenseoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arbitragem ec vitória juazeirense

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Membros da comissão técnica da Juazeirense cercam a equipe de arbitragem
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Membros da comissão técnica da Juazeirense cercam a equipe de arbitragem
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Membros da comissão técnica da Juazeirense cercam a equipe de arbitragem
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Membros da comissão técnica da Juazeirense cercam a equipe de arbitragem
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x