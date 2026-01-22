Wagner Moura é homenageado pelo Vitória após indicação no Oscar

Wagner Moura foi parabenizado pelo Vitória após ser indicado ao Oscar - Foto: Divulgação | EC Vitória

Ilustre torcedor rubro-negro, Wagner Moura recebeu mais uma homenagem do Vitória nas redes sociais. O baiano foi indicado ao renomado prêmio Oscar 2026, o principal do cinema mundial, na categoria 'Melhor Ator' por sua atuação em 'O Agente Secreto'.

Através de postagem nas redes sociais nesta quinta-feira, 22, o Leão enalteceu a conquista do ator de 49 anos. Moura é torcedor declarado do Vitória e já fez menções públicas ao clube, além de já ter sido visto em jogos no Barradão.

"Nosso ilustre Rubro-Negro, Wagner Moura, foi indicado ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama pela sua atuação no filme “O Agente Secreto”! Toda Nação Rubro-Negra e Brasil estão com você, Wagner!! O filme brasileiro também foi indicado ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Filme e Melhor Elenco!", publicou o Rubro-Negro.

O Agente Secreto no Globo de Ouro

Natural de Salvador, Wagner Moura havia sido enaltecido pelo seu clube do coração ao fazer história no Globo de Ouro 2026. O artista se sagrou vencedor do prêmio de 'Melhor Ator em Filme de Drama'.

O longa brasileiro também levou o prêmio de 'Melhor Filme de Língua Não-Inglesa'.