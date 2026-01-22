CINEMA
"Pire aí!": Prefeitura de Salvador vibra com Wagner Moura no Oscar
Perfil oficial da Prefeitura fez postagem em que celebrou indicações do filme brasileiro ao Oscar
Por Yuri Abreu
A Prefeitura de Salvador entrou na onda das comemorações pelas quatro indicações do Oscar 2026 ao filme brasileiro "O Agente Secreto", e celebrou as conquistas da obra com uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira, 22.
O longa-metragem, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações ao todo: Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. O Oscar fará a entrega das desejadas estatuetas no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Leia Também:
No X (antigo Twitter), o perfil oficial da Prefeitura de Salvador destacou justamente o fato de o filme, rodado no Recife, ter como uma de suas principais estrelas o baiano Wagner Moura.
"O NORDESTE TEM O MOLHO! Entramos no Oscar 2026 com quatro indicações com o filme O Agente Secreto (melhor filme, melhor filme internacional e melhor direção de elenco), além do nosso graaaaande Wagner Moura, indicado ao prêmio de melhor ator. Pire aí, véiii...", escreveu.
O NORDESTE TEM O MOLHO! Entramos no Oscar 2026 com quatro indicações com o filme O Agente Secreto (melhor filme, melhor filme internacional e melhor direção de elenco), além do nosso graaaaande Wagner Moura, indicado ao prêmio de melhor ator. Pire aí, véiii...— Prefeitura do Salvador (@prefsalvador) January 22, 2026
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes