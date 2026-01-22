Menu
CINEMA

"Pire aí!": Prefeitura de Salvador vibra com Wagner Moura no Oscar

Perfil oficial da Prefeitura fez postagem em que celebrou indicações do filme brasileiro ao Oscar

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/01/2026 - 12:21 h
Wagner Moura foi indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo filme O Agente Secreto
Wagner Moura foi indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo filme O Agente Secreto -

A Prefeitura de Salvador entrou na onda das comemorações pelas quatro indicações do Oscar 2026 ao filme brasileiro "O Agente Secreto", e celebrou as conquistas da obra com uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira, 22.

O longa-metragem, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações ao todo: Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. O Oscar fará a entrega das desejadas estatuetas no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Leia Também:

O Agente Secreto brilha no Oscar: a celebração de Bahia e Pernambuco
Lula celebra indicações de O Agente Secreto ao Oscar 2026
O Agente Secreto e mais: confira todas as indicações ao Oscar 2026
Wagner Moura é indicado ao Oscar e leva Bahia à disputa

No X (antigo Twitter), o perfil oficial da Prefeitura de Salvador destacou justamente o fato de o filme, rodado no Recife, ter como uma de suas principais estrelas o baiano Wagner Moura.

"O NORDESTE TEM O MOLHO! Entramos no Oscar 2026 com quatro indicações com o filme O Agente Secreto (melhor filme, melhor filme internacional e melhor direção de elenco), além do nosso graaaaande Wagner Moura, indicado ao prêmio de melhor ator. Pire aí, véiii...", escreveu.

